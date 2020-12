Luka Modrić odigrao odličnu utakmicu za Real protiv Athletic Bilbaoa

Nogometaši Real Madrida slavili su u utorak kasno navečer kod kuće u Madridu u 19. kolu Primere protiv Athetic Bilbaoa s 3:1, a asistenciju za treći gol Reala upisao je fantastični 35-godišnji majstor Luka Modrić.

Ključni trenutak dvoboja na pomoćnome stadionu, na kojem Real igra svoje utakmice zbog renovacije Bernabeua, zbio se u 13. minuti kada je napadač Athletica Raul Garcia zaradio drugi žuti karton.

Kross pogodio za 1:0 s ruba kaznenog prostora

U sudačkoj nadoknadi prvog dijela Tony Kroos je pogodio s ruba kaznenog prostora, ali se Baski nisu predavali pa je u 52. minuti iz protunapada izjednačio Capa. Athletic su odlično branio sve do 74. minute kada je Kareem Benzema glavom pogodio za 2:1, a na dodavanje Modrića u drugoj minuti sudačke nadoknade Francuz je postavio konačnih 3:1.

Ocjene

Prema Sofa Scoreu, kapetan Vatrenih bio je jedan od najboljih pojedinaca susreta s ocjenom 8.0. Toni Kross je dobio 8.3, a Benzema 8.4., najviše u redovima pobjednika. Također, bila je ovo i prva Modrićeva asistencija u La Ligi u ovoj sezoni. Prema pisanju madridske Marce, Luka je odigrao za dvije zvijezdice, Courtouis za tri, isto kao i Benzema.

“Modrić je veličanstveno uposlio Benzemu za konačnu kaznu Madriđana”, stoji u izvještaju Marce.

I društvene mreže pune su hvale na račun Lukine igre, ali i nekih ostalih igrača Reala. Pa tako u jednom zanimljivom komentaru nogometnog pratitelja stoji kako je Kross imenovan kraljem utakmice, kako je Modrić demon već deset utakmica zaredom, Benzema je osigurao golove, a Courtouis je spasio utakmicu. Lako je biti Madridista kad su ovi momci u formi u kakvoj sad jesu.

Ima i onih koji ističu kako su Kross i Luka najbolji vezni par na svijetu i danas…

Mnoštvo je oduševljeno kako Luka ove sezone igra, a ima 35 godina…

“Mogla bi ga doslovno gledati do kraja svog života. Klasni igrač”.

“Luka Modrić nema 35 godina, ne želim vjerovati u to. Koji je to je*eni genij”.

Real se pobjedom bodovno izjednačio na vrhu s Real Sociedadom i Atleticom (26), ali ima najslabiju gol-razliku i dvije utakmice manje od gradskog suparnika. Baskijska momčad je 13. s 15 bodova.