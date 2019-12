BREND JE I DALJE NJIHOV FREND: Ništa od Šukerove smjene; ‘Ako su spekulacije o Šukerovoj smjeni okruženje koje daje rezultate…’

Ništa od smjene Davora Šukera na mjestu predsjednika HNS-a

U zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn u četvrtak je održana Skupština HNS-a na kojoj je bilo nazočno 55 od ukupno 61 skupštinara, prema verifikacijskom izvještaju. Ono po čemu je ta skupština bila zanimljiva je moguća smjena Davora Šukera. Naime, mediji su spekulirali o tome kako su Šukeru dani u HNS-u odbrojani i kako bi upravo na današnjoj skupštini mogao izgubiti povjerenje i biti smijenjen, ali ništa se od toga nije dogodilo…

Konačni Šukerov pad nije se dogodio

U nogometnim krugovima posljednjih tjedana moglo se čuti kako je Šuker blizu “konačnog pada” u HNS-u i kako će biti dovoljno da netko od skupštinara potegne pitanje povjerenja Šukeru da se pad i dogodi, te završi Šukerova priča. Glasova neće, govorili su, nedostajati jer je izgubio podršku većine, te kako je oporba vrlo jaka i kako Brend uživa podršku samo dva prvoligaša i manje od pola županija…

No, rušenjem se nisu bavili i čini se kako je Brend i dalje njihov frend. Promjene se, istina, događaju. Šukeru Izvršni odbor smanjuje ovlasti i on nema više kontrolu nad Savezom i moć u njemu koju je imao, niti može odlučivati o svemu, pa su možda sami zaključili da smjena nije ni nužna. Ili su možda izgubili interes za njegovom smjenom, ako ga je ikad i bilo…

Stanje u HNS-u nije jedinstveno, međutim…

I premda je stanje u HNS-u daleko od jedinstvenog, potresa ipak neće biti, barem ne do proljeća, a i onda je teško očekivati da bi se išlo raditi tako nešto dva mjeseca prije Eura i narušavati atmosferu prije početka turnira. Tako ćemo Šukera gledati na mjestu predsjednika Saveza i dalje, a smjena bi mogla doći, pretpostavljamo, jedino nakon Eura, primjerice ako Vatreni budu odigrali loš turnir, pa se u tom slučaju odluče ljudi u Savezu na takav potez jer bi mogla vladati takva klima…

Iako su pojedini mediji pisali o tome kako HNS nalikuje kao bojno polje, prateći današnju Skupštinu, odnosno ishod iste, ne ostavlja takav dojam. Pojedinci iz Saveza sami su novinarima opisivali stanje kao neodrživo i totalni cirkus, kako su Marijan Kustić i Davor Šuker opasno zaratili, te kako je Kustić odlučan u namjeri da završi sa Šukerom. No, tresla se brda, rodio se miš…

Šukeru bombončići ispadali iz usta

Zasjedanje ključnih ljudi hrvatskog nogometa otvorio je Marijan Kustić, prvi operativac i stvarni šef HNS-a, a Skupštinu koja je trajala manje od sat vremena vodio je formalni predsjednik HNS-a Davor Šuker. Upravo se Šuker slavodobotnički obratio skupštinarima i predstavnicima medija koji su Skupštinu pratili iz press centra, te rekao da je iza nas još jedna fantastična godina za hrvatski nogomet. Bombončići su mu pritom ispadali iz usta, najavljeno je 11 veliko natjecanje za Hrvatsku. Čestitao je Šuker i Dinamu, kao i malonogometnoj reprezentaciji i ostalim uspješnim nogometnim kolektivima i selekcijama unutar Saveza…

‘Velika mi je čast što ću sljedeće godine zastupati hrvatski nogomet u Uefi’

“Drago mi je što vas mogu pozdraviti nakon još jedne krasne godine za naš nogomet, koji se potvrđuje kao jedna od najvećih vrijednosti u Hrvatskoj. Naš dres je najbolji poklon svakom strancu, naši nogometaši su najbolji ambasadori, drugi žele učiti od nas jer su impresionirani sustavom, to je veliko priznanje za sve nas u nogometu. Naše raspoloženje uvijek ovisi o A reprezentaciji, a ona nas je opet razveselila. Izbornik Zlatko Dalić je pomladio momčad, idemo na Euro, zadržali smo kvalitetu i dalje. S velikim optimizmom gledamo prema Euru. Čestitam svima. Naš uspjeh nije slučajan, već je plod sustava i dara za momčadske sportove.

Mi smo zadržali kontinuitet natjecanja na velikim turnirima, to nije slučajno. Velika mi je čast što ću sljedeće godine zastupati hrvatski nogomet u Uefi”, kazao je Davor Šukeri i nastavio s papira čitati popis projekata koje je Savez odradio protekle godine. Uloženo je, tvrdi Šuker, 15 milijuna kuna u županijske saveze.

Krajačeva oda Šukeru: ‘Vrlo je rijetko i teško naći takvog predsjednika poput vas’

Također, Skupština HNS-a potvrdila je radno tijelo o obliku: Kustić, Peras, Iveta i Šuker za predsjedavajuće na Skupštini. Nakon toga je Siniša Krajač, pomoćnik glavnog tajnika HOO-a. čestitao HNS-u na sportskih i financijskih rezultatima i istaknuo da malo koji Savez ima tako uspješno vodstvo, te poručio kako će u HOO-u i dalje imati velikog partnera….

“Vrlo je rijetko i teško naći takvog predsjednika poput vas. Vjerujem u medalju na Euru”, ispalio je Siniša Krajač nakon kojeg se na pozornicu popeo Branko Mikša, počasni predsjednik HNS-a. On se, pak, referirao upravo na priče o smjenama i istaknuo kako se u Savezu trebaju baviti jačanjem zajedništva, ponajprije zbog pritiska koji treba, kako tvrdi, izvršiti prema državi da bi se u Zagrebu izgradio novi nogometni stadion.

‘Ako je to okruženje koje daje rezultate, onda bi ja da se nastavi s tim’

“Svjedoci smo spekulacija o smjenama predsjednika, direktora itd, i ako je to okruženje koje daje rezultate, onda bi ja da se nastavi s tim. Vjerujem da će se u 2020. godini naše zajedništvo još pojačati, to bi bila dodatna potpora za nastavak ovakvih sportskih rezultata. Obzirom na moje iskustvo, radije bih se založio da u idućoj godini razgovaramo i pojačamo zajedništvo, jer bi to bila samo potpora za naše rezultate. Čuli ste predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina koji je rekao da nitko u Europi nema tako loš stadion u glavnom gradu kao što je to slučaj sa Zagrebom. Dajem vam svima to na dušu”, poručio je skupštinarima Mikša.

Marko Erceg zatražio izmjene Disciplinskog pravilnika, ali…

Predstavnik splitskog nogometnog saveza Marko Erceg zatražio je izmjene Disciplinskog pravilnika, jer smatra kako klubovi u Hrvatskoj sami trebaju birati dio stadiona koji će zatvarati u slučaju kazne, te je izdvojeno kažnjavanje za pirotehnička sredstva, po principu 300 kuna za sredstvo zapaljeno na tribini ili oko stadiona te po 500 kuna za zapaljeno sredstvo ubačeno u teren. Erceg je zatražio i da se zbog rastitičkih ispada klub kažnjava samo ako su u pitanju grupe navijača, a ne pojedinci s tribine ili iz grupe. Znači, ako prekršaj napravi grupa od 100 ili više navijača, ne pojedinac ili pojedinci…

‘Ako skupina od 100 ili više navijača napravi prekršaj, onda je to grupa’

“Trebalo bi se za svako pirotehničko sredstvo na nogometnoj utakmici odrediti cijena kazne, a ali prije toga točno trebamo ustvrditi što je to pirotehničko sredtvo. Pa neka za svako pirotehničko sredstvo korišteno na stadionu kazna bude 350, a za ono ubačeno na teren 500 kuna. Kao i u slučaju rasizma ili neprimjerenog skandiranja s tribina, tu bi se mogli ugledati na Talijane. Oni klubove ne sankcioniraju za ponašanja pojedinaca, već samo ponašanja grupe”, rekao je Erceg, pa nastavio:

“Ako skupina od 100 ili više navijača napravi prekršaj, onda je to grupa, pa se onda klub kažnjava kaznom od 10 tisuća kuna. Za ponavljanje prekršaja klub bi se kaznio s 20 tisuća kuna, pa bi tako sve išlo i do maksimalnih kazna. Također, bilo bi dobro kada se klubovi ne bi kažnjavali zatvaranjem cijelih tribina, već samo određenih sektora na tim tribinama. Ili da se klub kazni zabranom dolaska određenog postotka navijača na te tribine.

Iveta odgovorio Ercegu

“Nije tako kod UEFA-e, pirotehnika nije izdvojena, niti je Savez briga je li pet ili 500 ljudi vikalo, možemo sve riješiti kroz postojeći pravilnik i kroz praksu”, odgovorio je pravnik HNS-a Vlado Iveta.

Pristupilo se i glasovanju, ali su svi prijedlozi predsjednika NS splitsko-dalmatinske županije jednoglasno odbijeni. Marko Erceg ponovo se javio za riječ pod točkom ‘Razno’, prenio stav i zamolbu brojnih klubova iz NS splitsko-dalmatinske županije. Kazao je kako se “ovdje radi o delegiranjima i troškovima za klubove iz 1. i 2. lige”, te kako oni nisu jednaki za sve…

“Nisu nam tu jasne neke stvar, nisu jasni određeni kriteriji. Klubovi iz NS splitsko-dalmatinske župarnije imaju dvostruko veće troškove od nekih drugih Saveza, pa bi bilo dobro da se razmisli o jedinstvenoj kotizaciji za sve klubove, zatražio je Erceg, o ćemu će se raspravljati.