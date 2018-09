BREKALO SJAJNO OBJASNIO TKO JE MODRIĆ I ŠTO ON SVIMA ZNAČI: Možda je ovo i najbolji opis Lukine genijalnosti i vrijednosti

Pitanje je trenutka kad će Brekalo hrvatsku U-21 reprezentaciju zamijeniti izabranom A vrstom

Sa tek navršenih 20 godina Josip Brekalo dobro kotira u planovima Wolfsburgovog trenera Brune Labbadije koji mu je u sve tri dosadašnje utakmice u sezoni dao priliku u gotovo maksimalnoj minutaži. U sve tri utakmice (dvije bundesligaške, jedna u tamošnjem Kupu) njegova je momčad i pobijedila, a ona sam u tome sudjelovao dvjema asistencijama.

“Bilo bi čudno kada bih vam rekao da nisam zadovoljan. U Bundesligi smo slavili u dvije zahtjevne utakmice (Schalke i Bayer Leverkusen), a to je dokaz kako se trud uvijek isplati. Naše su pripreme bile jako zahtjevne, ne sjećam se kada mi je to sve bilo tako naporno. Nismo nigdje išli, 90% priprema smo odradili u Wolfsburgu, u strogom režimu bili gotovo šest tjedana. Trenirali smo tri puta dnevno, u klubu provodili 10-12 sati dnevno. I to se pokazalo ispravnim, sada smo puni samopouzdanja, ginemo jedni za druge i igramo dobro. Dobro smo krenuli u sezonu, a sada nas čekaju i dvije lakše domaće utakmice s Herthom i Freiburgom koje bi mogle odrediti našu sezonu”, zadovoljno zvuči Brekalo u razgovoru za nogometni portal Goal pa u istom tonu i nastavlja:

Pritiska nema, a želi iskorak

“Ne osjećam nikakav pritisak, već samo kako raste moje samopouzdanje. A to mi je i najvažnije. Velika je stvar za nekog igrača u mojim godinama imati veliku minutažu u Bundesligi, u Wolfsburgu se osjećam jako dobro, a kada skupim 15-20 utakmica u kontinuitetu s punom minutažom sve će biti još i bolje.”

“Ponosan sam na sebe, ovo mi je druga godina Bundeslige, a već krajem prošle sezone sam uhvatio kontinuitet i igrao prilično dobro. No, sada želim još veći iskorak, od početka do kraja sezone imati važnu ulogu u momčadi, igrati još bolje i pomagati momčadi u stvaranju uspješnih rezultata.”

‘Kad taj poziv dođe…’

Navedeno sve više približava Brekala tome da skine sa sebe dres U-21 reprezentacije i odjene onaj seniorske A vrste.

“Vjerujem da je moj dosadašnji razvoj i nogometni put bio ispravan, pa da će kad-tad doći i taj poziv u A reprezentaciju. Prošao sam sve mlade hrvatske selekcije od U-14 do sada U-21, znam da će jednog dana doći i taj korak više. Nisam nimalo nervozan niti tužan, moram samo nastaviti raditi kao do sada, a kada dođe taj poziv bit ću najsretniji na svijetu. No, ja ću uvijek biti na raspolaganju svim našim izbornicima, bez obzira o kojoj se reprezentaciji radi. Mi sada u U-21 vrsti imamo jedan zajednički cilj, želimo se plasirati na Europsko prvenstvo, ponosan sam što sam sada dio te priče.”

Svjestan je Brekalo da je konkurencija u redovima izabrane vrste koja je osvojila svjetsko srebro ogromna. Kaže:

“Sigurno su to vrhunski igrači koji godinama uspješno igraju na visokoj razini, a svoju su kvalitetu dokazali i na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Hrvatska na krilnim pozicijama doista ima sjajne igrače, ja sam tu najmlađi i vrijeme sigurno radi za mene. I dalje ću trenirati marljivo, a ako uskoro dobijem taj poziv u A reprezentaciju, sigurno uz takve pojedince i ja mogu još više napredovati.”

Oduševljen Lukom

A jedan od onih uz koje će to moći napraviti – a oduševljen je Brekalo time – je kapetan Vatrenih Luka Modrić. Wolfsburgov nogometaš, kao uostalom i mnogi drugi, ne prestaju me se diviti.

“Ne mogu vam opisati koliko me veseli što je Luka ostao u reprezentaciji, te što bih i ja mogao imati priliku jednog dana trenirati s takvom igračkom legendom. Prije svega čestitam mu na svim ovim zasluženo osvojenim nagradama, vjerujem da će na kraju sezone biti i proglašen najboljim igračem svijeta. I sami znate koliko bi toga neki klinci, ali i ozbiljni igrači dali, samo da mogu odraditi jedan trening s Lukom Modrićem. Veselim se trenutku kada ću ga upoznati i trenirati s njim, vjerujem da će taj dan brzo doći. U našoj A vrsti ima još puno vrhunskih igrača, svjetskih nogometnih klasa, ali Luka je za mene broj jedan, naš najveći nogometaš o povijest.”