Govorio je Branko Karačić, bivši nogometaš, sad poznati trener, o tome zašto nikad nije sjeo na klupu Dinama i Hajduka, a po nekoliko je puta bio kandidat. Kako to da je igrao u Hajduku dvije sezone, a u Dinamu nije, iako je oduvijek navijao za Dinamo i nije skrivao svoje simpatije prema zagrebačkim plavima?

"Zadovoljan sam karijerom, ali nisam zadovoljan što nisam znao prepoznati što nekog zovem i što mi nitko nije pružio šansu u reprezentaciji. Nitko mi nikad nije pružio šansu da obučem hrvatski dres i zaigram za hrvatsku reprezentaciju kad sam najbolje igrao. To me posebno boli. I dan danas mi je žao. Što se tiče nogometne karijere apsolutno mi je najveća žal i bol, razočarenje."

"Teško je nama reći sportašima i objasniti koliko su tužan i razočaran kad u karijeri ne zaigraš za svoju zemlju. Nikad to neću preboliti i vjerujem da sam mogao više u igračkoj i trenerskoj karijeri, iako sam generalno zadovoljan. Sad ću reći i ovo - 'Ja sam igrao u Hajduku, ali nisam za Hajduk navijao nego profesionalno do kraja igrao, Navijao sam za Dinamo. Od malena. Reći ću vam i sad jedan detalj. U trećem mjesecu sam dao riječ Hajduku, a Vlado Kasalo je bio na razgovoru s Dinamom za uskrs. Nikad nisam krio da navijam za Dinamo. Kasalu sam se zahvalio, rekao sam da se zahvali ljudima što me zovu, da mi je drago, ali ja sam dao riječ Hajduku i za mene je riječ svetinja. Tako blizu, a tako daleko. Iako, moram reći, gdje god dođem u Split cijene me. Vjerujem da sam ostao upečatljiv i kvalitetan dojam. Svakom mogu pogledati u oči."

"Igrao sam sa 3 najbolje špice u Europi. Bili su to Šuker, Bokšić i Hugo Sanchez. Onim poznatim iz Atletica i Real Madrida i sve su to stvari koje ti daju na zadovoljstvo.

Trener Karačić je bio kapetan Davoru Šukeru, kad je najpoznatiji hrvatski individualni napadački nogometni brend, koji je o sebi svojedobno govorio u trećem licu bio megatalentirani nogometaš. Karačić nam je približio tu golgetersku genijalnost Davora Šukera i slavu koja se rastopila kasnije tijekom Šukerovog života, kad je bio predsjednik HNS-a. Tada je izgubio brojne simpatije nogometnog puka u Hrvata.

Pretumbali smo i prošli brojne nogometne teme, potegli priču i o pušenju u nogometu, jer poznato je da je Branko strastveni pušać koji je pušio i kao nogometaš. Sutra igraju uzvrat Paok i Dinamo u Solunu u osmini finala Konferencijske lige i Plavi imaju 2-0 kapital i dobru putanju za osam najboljih natjecanja.

"Moraju ići na gol i ako se postave tako hrabro kao u Zagrebu, imaju veliku šansu", tvrdi Branko Karačić. Inače, Paok je u negativnom ritmu. Imaju dva vezana poraza od Dinama i Arisa. Glavni igrači su im energetski i emotivno ispražnjeni.

"Usporedio bih Paok s Hajdukom, južnjačkog su temperamenta. Od prevelike euforije zbog dobrih rezultata do nagle tragedije kad su porazi u pitanju. Hajdukovi navijači vle svoj klub, međutim ne mogu prihvatiti kad uđu u lošu seriju i rade samo sebi probleme. Nemaju jednu mirnoću, a vidljivo je da Paok isto nema mirnoću. Sve su to stvari koje idu Dinamu u prilog. Sve što su pokazali protiv Paoka u Maksimiru, ako pokažu to isto u Solunu, mogu otići i do kraja, u konačnici, osvojiti Konferencijsku ligu."

Kakav je suigrač bio Davor Šuker?

"Bio sam kapetan u Osijeku sa 26., on je već sa 16 i pol godina davao naznake nevjerojatne igre i mogućnost zabijanja golova. Nikad nisam vidio igrača kao njega koji u 16 metara prepoznaje i reagira u datom trenutku. Sve je znao, mogao, imao je veliku osobinu da je samo htio zabiti gol. Poštovao je sve, mene kao kapetana i suigrače. Ja mu znam obitelj i njega osobno. Sigurno da je bio neviđeni talenat i dokazani nemilosrdni napadač. "

"Specifično za golgetere da su malo 'škrti', ali on je bio izvanserijski napadač. Neko ima veće egoistične manire, ali napadači su takvi,a takva osobnost na toj poziciji je dozvoljena. Kad bi mogli spojiti Šukera i Bokšića, dobili bi daleko najboljeg napadač ikad u nogometu, svih vremena. Jednu okomitost od Bokšića, silinu i moć, kao i kvalitetu podređivanja ekipi. Ali, nije imao tu finoću i mekoću Šukera u šesnaest metara. Šuker je samo finalizirao sve što ekipa radi, dok je Bokšić više radio za ekipu. Njih dvoje su naša daleko najbolja napadača ikad."

"Što se tiče Šukera kao osobe, ja ga poznajem kao dijete. Znam mu i obitelj. Nije lako sve to podnositi kao igrač. Vidio sam ga prije dvije i pol - tri godine. Prema meni je ostao isti. Šala, zezanje, međutim očito mu je to na neki način falinka, greška, gdje je morao djelovati drugačije na višoj razini. Nisi više 20-godišnjak i nogometaš, nego funkcioner u nogometu i sigurno da Šuker nije ostavio utisak kao osoba, čovjek i funkcioner u nogometu, kao što je to bio slučaj kad je bio igrač. Prema meni je korektan, vrlo dobar. Nije da imamo kontakt, eto, prije dvije i pol."

"Pozdravimo se mi, med i mlijeko je, ali smatram da sam zaslužio nešto više. Ne zamjeram mu ništa, ali mi je žao. Meni je mogao isto pomoći malo više, kao što je to radio drugima."

