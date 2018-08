IVANKOVIĆ ZA NET.HR O STANJU U HRVATSKOM NOGOMETU: ‘Nema skrivanja, europski rezultat Hajduka i Rijeke je neuspjeh’

Mnogo hrvatskih trenera radi u inozemstvu, ali samo za jednog od njih navija više od 40 milijuna ljudi

Branko Ivanković sigurno je trener koji zaslužuje titulu jednog od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera. Od svog rodnog Varaždina stigao je sve do najuspješnijeg i najpopularnijeg kluba Irana s 40 milijuna navijača – FC Persepolisa, s kojim je već dvije sezone svim protivnicima nedostižan na ljestvici.

Osim u Persepolisu, Ivanković je radio još u Kini i u Emiratima, a u anale hrvatskog nogometa upisao se kao pomoćnik Ćire Blaževića s kojim je stigao do svjetske bronce. Trenirao je i Dinamo s kojim je ostvario nekoliko sjajnih rezultata, a postavio je i rekord HNL-a po broju uzastopnih pobjeda.

Za Net.hr Ivanković se javio iz Irana i prokomentirao aktualna zbivanja u hrvatskom nogometu, ali i u svojoj, prilično uzbudljivoj karijeri.

Dva puta najbolji trener lige

Odmah na početku valja istaknuti, sjajno vam ide u Iranu, drugu godinu za redom ste izabrani za najboljeg trenera lige, je li to sada to ili s Persepolisom možete postići još više?

“Sad sam evo već četvrtu sezonu u istom klubu, prvu sezonu kad sam došao momčad je bila osma ili deveta na tablici i spašavao sam ih u zadnjih pet kola. Odmah sezonu kasnije imali smo isti broj bodova kao i prvak, s tim da smo imali i bolji međusobni omjer, ali tu je pravilo da odlučuje gol razlika, a ne međusobni rezultat pa nismo ovojili naslov. Zadnje dvije godine smo prvaci vrlo uvjerljivo s 10 i više bodova prednosti pred drugim. Ove sezone imamo problema jer imamo kaznu FIFA-e zbog koje već drugi prijelazni rok za redom nismo mogli dovesti pojačanja tako da čekamo zimu, a izgubili smo tri standardna igrača, tri reprezentativca. Tu smo malo izgubili, ali dobro smo startali. Naravno da sam sebe testiram koliko mogu iz godine u godinu dati nešto novo, nešto bolje za momčad i jako sam ponosan na svoj rad ovdje i vdijet ćemo koliko još možemo.” rekao je na početku proslavljeni hrvatski trener i dodao:

“Ja sam vjerojatno trener koji je najviše utakmica vodio pred 100 tisuća ljudi jer je nogomet ovdje enormno popularan, ogroman je interes, a ponosan sam i na svoje rezultate općenito u karijeri. Ne znam koji trener u Hrvatskoj je bio tri puta prvak u tri različite zemlje, a ponosan sam i na sve što sam napravio s reprezentacijama.”

Vatreni srušili njegovu generaciju

Ćiro je izjavio da mu je jako drago što je netko napokon skinuo brončane, kako vi na to gledate?

“Izuzetno sam sretan i ne mogu vam opisati koliko je to važno za sve nas, najbolja slika tog uspjeha je doček naših reprezentativaca. Za nas koji radimo vani to je neopisiva vrijednost, reći ću vam jedan detalj, nakon utakmice s Argentinom dobio sam domah tri ponude za preuzimanje reprezentacija! A da ne govorim koliko to vrijedi za tako malu zemlju koja ima silno talentirane igrače. Mi smo možda u Francuskoj imali težu priču gdje smo imali Nijemce, imali smo Francuze u polufinalu gdje smo fantastično reagirali i odigrali, ali bit svega je da je čudo biti dva puta u dvadeset godina u finalu natjecanja kao što je Svjetsko prvenstvo u nogometu.”, poručio je proslavljeni Tanac i naglasio:

“Poklopilo se da Dalić i igrači kliknu, da nađu zajednički jezik, ali ne smijemo zaboraviti ni sve one koji su oko reprezentacije, ono što zovemo “team behind team”. Sjećam se kad smo mi još po osnivanju Hrvatskog nogometnog saveza igrali Mediteranske igre pa smo žicali da nam netko da trenirke i ono što nam treba, ovi momci su imali sve. U naše vrijeme mnogi od nas su bili volonteri, ja sam sedam godina radio kao pomoćnik gospodina Blaževića bez ijedne kune nadoknade, sve što smo zaradili bilo je od eventualne nagrade. To je bila faza domovinskog revolta i nacionalnog naboja koji je polučio rezultat, a ovo sada je rezultat svega onoga što se u nogometu dešava i ja sam mogu čestitati svim tim ljudima koji su logistički opsluživali reprezentaciju, oni su jednako važni.”

Nije bio dio nijednog lobija

Imate bogato iskustvo, puno uspjeha u karijeri, kako to da nikad vi niste bili izbornik hrvatske reprezentacije?

“Nikad nisam bio dio nijednog lobija, Dalić i ja smo se probijali znanjem i žrtvovanjem. Najbliže sam bio kad smo bili konkurenti Bilić i ja, na neki način čak i nisam bio pretjerano zainteresiran jer sam bio pet godina izbornik u Iranu i htio sam se prebaciti i raditi u klupskom ambijentu. Mislim da sam tu dobro odlučio jer sam postao trener Dinama s kojim sam ostvario sjajne stvari. Naravno, kasnije kad se otvorila prilika ja nisam bio slobodan, kad sam bio slobodan nije bilo prilike i tako, prošlo je to sve skupa.”, kroz smijeh je poručio bivši trener Dinama.

Od reprezentacije su se oprostili neki od ključnih igrači, Vedrana Ćorluku i Marija Mandžukića ste trenirali, ni Modrić neće još dugo igrati, kakvu budućnost predviđate reprezentaciji?

“Luka Modrić je po trofejima i po svemu ostalome naš najbolji igrač u povijesti, ali jasno je da godine čine svoje, dolazi momenat kad će netko otići, to je prirodan put koji je neminovan. Ono što impresionira je da ti nogometaši imaju preko 100 utakmica u reprezentaciji, a oni su bili ekstremno motivirani da pokažu što mogu. To nije mogao jedan Messi koji je pet puta osvojio Zlatnu loptu. Impresivno je s koliko su se energije i strasti oni sjedinili i za to im treba skinuti kapu. Otići će, da, to je normalno, srećom da Hrvatska ima sistem selekcioniranja koji obuhvaća velik broj igrača. Gotovo da nema igrača kojeg se nije vidjelo ili je nestao iz selekcije tako da se ne bojim za reprezentaciju.”

Nije izgubio interes za HNL-om

“Pratim koliko mogu, pratim rezultate, nažalost ne gledam utakmice, malo se i odmara od svega toga, ali u toku sam”.

Spomenuli ste Sadegha Moharramija, on je u Dinamo došao na vašu preporuku?

“Tako je, ja sam dao dodatne preporuke. Ma on je jedan moderan igrač, sjajan, stvarno sjajan, ali mora još usavršiti neke stvari, nije bez mana kao ni nitko od nas. Mora premostiti i jezičnu barijeru, mentalnu, svo to dolazi s promjenom okoline. Moharrami je izuzetno brz i agresivan igrač, ima sklonost ofenzivi, on je predoodređen da igra u velikom klubu, ja sam ga već s 20 godina ovdje u Persepolisu postavio u prvu postavu. Jak je i u fazi obrane, posebno jedan na jedan, ali ima naravno i svojih tehničkih nedostataka. Koji puta se malo “zabije” kada pojuri naprijed, koji puta krivo rezonski odigra, ali to su sve nedostaci koji se rješavaju kroz trening.”

Bjelica je rođeni vođa

Kažete da pratite HNL, kako vam se čini ovaj Dinamo, vidi li se potpis trenera?

“Trener je najbitniji u momčadi, da se razumijemo. Ja Bjelicu znam kao igrača i izuzetno ga cijenim, on je bio pravi šmeker, ali je razumio igru. On je već onda bio trener na terenu, bio je vođa na terenu, ali spontani vođa, njega je momčad slijedila automatski, nije bio nametnut, a sigurno da se i kao trener tako profilirao. Vidim da iza njega stoji jasna vizija igre, što je za trenera najvažnije. Važno je da ima svoju viziju, taman se netko i ne slagao s njim, ali ako se ona rezultatski pokazuje, drugo je nebitno.” rekao je i nahvalio Bjelicu pa prokomentirao Dinamo.

“Dinamo je sada imao ove lakše utakmice koje je rutinski odradio, ali sada dolazi ono pravo i ne treba očekivati da će Dinamo gaziti sve redom, imaju i oni slabosti. Ono što ja vidim odavde, s 4 tisuće kilometara udaljenost je da Dinamo dobiva ono što svaki klub mora imati, a to je da se može igrati loše, da se može griješiti, ali da pristup i želja budu uvijek prisutni. Vidi se da je to momčad koja je planski građena, da je zadržana kičma momčadi, a to je najveća vrijednost trenera.”

Za Hajduk i Rijeku nema opravdanja

Radili ste u Dinamu, vraćali ste se tri puta i treći puta dobili otkaz nakon nepuna dva mjeseca, smatrate li da je situacija sada bolja što se tiče odnosa prema trenerima?

“Bio sam trener 45 dana, a od toga sam čak 30 dana bio bez igrača jer su bili na pripremama za reprezentaciju. U ovih ostalih 15 dana imali smo utakmicu svaka tri dana. Svatko ima svoje opravdanje, ali ja se ne želim opravdavati. Iza mene stoje rezultati i moja karijera ide polako prema gore. A što se tiče trenera, znate i sami da postoje samo dvije vrste trenera – treneri koji su dobili otkaz i treneri koji će dobiti otkaz. Otkaz je dobio jedan Mourinho i Ancelotti, sad ga Zidane slučajno nije dobio, a dvije godine je visio kao luster u Realu. Neki put se neke stvari ne poklope, neki put nema dovoljno strpljenja i to je jednostavno tako.”, smireno je rekao trener Persepolisa.

Ispadanjem Hajduka i Rijeke HNL je praktički izgubio priliku da sačuva 15. mjesto i osigura dva mjesta u Ligi prvaka, jesu li oni razočarali rezultatima?

“Vjerojatno postoje problemi u oba ta kluba, ta fluktuacija igrača kroz momčad, na tjednoj razini, ne na mjesečnoj ili godišnjoj je jednostavno prevelika. Svi mi smo svjesni da će se to događati, tko god pokaže mrvicu kvalitete, tražit će ga klubovi i kako da onda klubovi koji jedva preživljavaju ne prodaju tog igrača? Poziv jednog Napolija, Lazija ili Rome nije moguće dobiti. Naravno, ne trebamo skrivati, rezultat Rijeke i Hajduka je objektivno neuspjeh. Izgubiti od jednog norveškog anonimnog kluba jer neuspjeh za Rijeku, bez obzira na situaciju oko kluba. Ista stvar s Hajdukom. Možda će mi netko zamjeriti, ali to je objektivno neuspjeh, trebali smo ući u playoff s tri kluba i biti u povoljnijem položaju. Nema opravdanja za njihovo ispadanje.”, rekao nam je za kraj Branko Ivanković.