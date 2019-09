BOYSI SU JUČER OPAKO SPUSTILI TORCIDI U NJIHOVOM DVORIŠTU: Ovo sigurno niste mogli primjetiti na televiziji

Zagrebački ultrasi jednom su porukom spustili svojim navijačkim rivalima i podboli ih tamo gdje najviše boli

Zanimljivo je bilo jučer u najvećem derbiju hrvatskog nogometa na Poljudu između Hajduka i Dinama (1:0), ne samo na terenu nego i na tribinama. Torcida na Sjeveru, s jedne strane, te Bad Blue Boysi na Jugu s druge… Zagrebački navijači u dobrom su broju napunili gostujući kavez “poljudske lipotice”, pa se za vrijeme dvoboja 7. kola HNL-a vodio rat glasnicama na tribinama, kao i porukama…

Boysi spustili Torcidi

Zagrebački ultrasi su jednom porukom spustili svojim navijačkim rivalima i podboli ih tamo gdje najviše boli. U Hajduk, točnije u povijesni ovoljetni debakl protiv malteških amatera Gzire United koja je šokirala Split i čitavu Dalmaciju izbacivši Bijele već na samom početku kvalifikacija za Europske lige.

No, uz spomenuto Boysi su poručili torcidašima kako im u listopadu dolazi “viceprvak svijeta”, aludirajući na eurokvalifikacijski susret između Hrvatske i Mađarske 10. listopada na Poljudu i time ih “bocnuli”…

Zašto su ih porukom o dolasku viceprvaka svijeta bocnuli?

Pitate se zašto su ih bocnuli? Ovako stoje stvari… Dakle, nakon više od 7 godina Vatreni će zaigrati na Poljudu pred publikom, odnosno nekih 4 i pol godine nakon posljednje utakmice Hrvatske protiv Italije 2015., kad je ona nesretna svastika na duže vrijeme Splitu zatvorila vrata nacionalnoj izabranoj nogometnoj vrsti.

Torcida je veliki protivnik HNS-a i pronalaženje zajedničkog jezika, odnosno normalizacija odnosa na relaciji Hajduk – HNS, za splitske ultrase je veliki udarac. Pitate se zašto? Stvar je, naime, vrlo jednostavna… Dakle, u lipnju je, nakon više od pet sati razgovora na Poljudu, u trokutu “Hajduk – Grad Split – HNS”, dogovoreno da se eurokvalifikacijska utakmica između Hrvatske i Mađarske igra na splitskom stadionu, ali za sada u organizaciji dvoboja sudjeluju Grad Split i HNS…

Kronologija smirivanja i normalizacije odnosa na relaciji Hajduk – HNS

Međutim, ostavljeni su prostor i mogućnost da se u organizaciju utakmice uključi i Hajduk, ali samo pod jasnim uvjetima ispunjenja zahtjeva čiju su realizaciju dogovorili svi zajedno na sastanku, odnosno u trenutku kad se vidi da se njihovi zahtjevi počinju ispunjavati. Bio je to, za neke a za neke i ne, “povijesni” sastanak na kojem je HNS predstavljala jaka delegacija u obliku izvršnog direktora i ključnog HNS-ovog operativca Marijana Kustića, dopredsjednika Ante Kulušića i Damira Miškovića, u ime Hajduka tamo je bio predsjednik uprave Marin Brbić, dok je delegacija grada bila najbrojnija jer su osim gradonačelnika Andre Krstulovića Opare na Poljud stigli i predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i Domagoj Maroević, Mate Omazić, Duje Sučić, te Josip Župić. Davor Šuker se u Splitu nije pojavio jer bio na službenom putu.

Sedam zahtjeva Hajduka prema HNS-u

Hajdukovih sedam zahtjeva prema HNS-u, koji datiraju još od prosinca prošle godine, bili su glavna tema razgovora, a u zaključcima je jasno navedeno kakvi su rokovi dogovoreni za ispunjenje tih zahtjeva s naglaskom da je jedan od zahtjeva tijekom proteklog vremena već ispunjen. Znači, uvjeti Hajduka su sljedeći:

1. Udruga prvoligaša

2. Sudačka organizacija

3. Transparentni financijski izvještaji

4. Implementacija Zakona o sportu na svim razinama

5. Ravnopravna zastupljenost klubova i regija u tijelima Saveza

6. Strategija hrvatskog nogometa

7. Provođenje novih izbora za upravljačka tijela HNS-a nakon izrade Strategije

Dogovor između HNS-a, Grada Splita i Hajduka nije se svidio Torcidi i Udruzi Naš Hajduk

Međutim, normalizacija odnosa, odnosno dogovor između HNS-a, Grada Splita i Hajduka nije se svidio Torcidi i Udruzi Naš Hajduk, koji su se dva dana nakon maratonskog sastanka, oglasili priopćenjem:

“Ideali i čist obraz najbolji su sažetak vrijednosti koje predstavlja borba Hajduka i njegovih navijača za pošten i ravnopravan nogomet. Što može biti važnije od tih vrijednosti? Ako ste navijač Hajduka – ništa. Ako ste član HDZ-a – zna se. Stranka, kampanja i politika ispred svega. Cilj za koji se ne libi nikakvih sredstava. Ni održavanja stranačkoga skupa u prostorijama Kluba. Ni smijanja s onima koji godinama sustavno rade na uništavanju hrvatskoga nogometa, s onima koji se našim idealima rugaju, s onima koji su bezakonje i kriminal ozakonili kako bi vladali močvarom. Može se i vratiti politiku u Hajduk i pljunuti na tradiciju Hajduka, njegov puntarski i nepokoreni identitet, ako to stranačka stega nalaže.

Torcida i Udruga Naš Hajduk: ‘Ovo se zove – izdaja!’

Zapaženu ulogu u ovome političkome igrokazu odigrali su i ostali gradski vijećnici koji su simbol grada prodali za sitniš političkih poena i svoje prizemne dnevnopolitičke interese. Farsa od “povijesnoga sastanka”, koji je rezultirao time da nam se iz našega doma u facu smiju lica kojima je mjesto na tjeralicama, koja su do jučer služila Mamiću, koja godinama doslovno i figurativno sude ovomu klubu i degradiraju njegove navijače – uvreda je za svakoga tko živi Hajduk. Od svih udaraca što ih je politika zadala Hajduku, a bilo ih je, ovo je zasigurno jedan od najnižih. I zove se – izdaja”, dio je priopćenja Torcide i Udruge Naš Hajduk.

Za kraj treba istaknuti kako Torcida voli Hrvatsku, u to nema nikakve sumnje, no nikako se ne može poistovijetiti s ovom reprezentacijom. Osjećaji su, govore to i sami pripadnici Torcide, podijeljeni kad igra Hrvatska…

“Ne idemo na utakmicu zato što ne podržavamo HNS. Nemamo ništa protiv igrača, ali svi znamo tko vodi Savez, i dok se neke stvari ne promjene, ne pratimo reprezentaciju”, govorili su navijači uoči prijateljska utakmica u Omišu između istoimenog domaćina i reprezentacije 31. svibnja.

“Znači, danas navijate za Omiš, a iduću subotu za Wales?” Upitao ih je novinar uoči utakmice, na što su mu kazali:

“Za Omiš da, za Wales ne. Ne navijamo protiv reprezentacije, ali ni za nju. Kao da ni ne igraju, nažalost, vrlo glup osjećaj”, kažu.

Eto, ovako razmišlja prosječni torcidaš.