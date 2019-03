Boysi priredili fantastičnu zvučnu kulisu u Lisabonu

U tijeku je uzvratna utakmica osmine finala Europske lige na “Estádio da Luz-u” u Lisabonu između Benfice i Dinama. Modri brane prednost iz prvog susreta od 1-0, a na tribinama se nalazi oko 1000 navijača Dinama.

UŽIVO, BENFICA – DINAMO 0-0: Modri brane prednost na Luzu, Bjelica odabrao sastav, Benfica odmara najbolje igrače?!

Procijenjivalo se uoči utakmice da će biti i do 60 tisuća, ali najave se nisu ostvarile, sudeći prema praznim dijelovima tribina. Što se tiče navijača Dinama, odmah od početka susreta odzvanja “Volim Dinamo, volim Dinamo, volim ga jako”, tresu se tribine kultnog stadiona.

Nakon toga, zagrmilo je “Dinamo ja volim”, himna Dinama odjekivala je Luzom. I onda je krenuo cirkus od decibela…

“Neka moja pjesma tebi snage da, znaj da samo s tobom sretan bit ću ja, i neka cijeli svijet zna za to, ja volim samo Dinamo, ja volim Dinamo, ja volim Dinamo”.

Ovo malo podsjeća na ono navijanje Boysa u Manchesteru 1999. godine, kad su na na Old Traffordu malobrojniji domaće navijače. Samo što je sad u pitanju druga pjesma, odnosno skandiranje…

“Dinamo, moj Dinamo, ja volim tebe jako”, počeli su “klasici” ove grupe, zvučalo je poput male škole navijanja. Zvučna kulisa je bila impresivna.

Modri imaju jaku podršku, kako se i očekivalo. Uoči utakmice nije bilo nikakvih incidenata, tek sporadičnih, iako se spominjao dolazak oko stotinjak torcidaša bodriti Benficu. Splitska navijačka grupa gaji prijateljske odnose s Benficinim “No Name Boysima” pa se pričalo i o tome kako bi na ulicama grada ove dvije grupe mogle riješiti “račune” u jednom ozbiljnom navijačkom okršaju, no na sreću to se nije dogodilo.