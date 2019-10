BOYSI PROŽIVLJAVALI PRAVU DRAMU U UKRAJINI: Pogledajte što je policija napravila BBB-ovcima, ma ovo je ponižavajuće!

Boysi su uoči utakmice imali dosta veliku neugodnost

Nogometaši Dinama u utorak su u 3. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod ukrajinskog Šahtara odigrali 2-2 (1-1), s tim da je u 89. minuti Olmo pogodio vratnicu. Pogotke za Dinamo zabili su Dani Olmo (25) i Mislav Oršić (60-pen), dok su za Šahtar pogodili Jevhen Konopljanka (16) i Brazilac Dodo (75).

Ono što odmah valja istaknuti kako je Dinamo imao fantastičnu podršku navijača na ovoj utakmici. Stigao je velik broj Bad Blue Boysa koji su gotovo cijelu utakmicu glasno bodrili svoju momčad i na polupraznom stadionu u Harkivu uglavnom su se samo oni i čuli.

Međutim, Boysi su uoči utakmice imali dosta veliku neugodnost, da ne kažemo da su se Ukrajinci ponijeli sramotno prema njima. Naime, dvjestotinjak navijača Dinama zakasnilo je na stadion jer su do njega morali pješačiti, pazite sada, čak pet kilometara. Odluka je to ukrajinske policije koja je osiguravala ovu utakmicu, pa su BBB-ovci u koloni pod jakom policijskom pranjom morali u tempu pješačiti do stadiona. Srećom stigli su i odmah krenuli s glasnim navijanjem.