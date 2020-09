BORUSSIA DORTMUND DO POBJEDE NA KRILIMA 17-GODIŠNJAKA I 20-GODIŠNJAKA: Igrali se klinci na Westfalenu

Na startu Bundeslige Borussia Dortmund je na svom terenu u subotu svladala Borussiju Mönchengladbach s 3:0, a za uvjerljivu pobjedu zaslužni su mladi nogometaši, dva 17-godišnjaka i dva već afirmirana 20-godišnjaka.

17-year-old Jude Bellingham sets up 17-year-old Giovanni Reyna. Borussia Dortmund are back. https://t.co/yMpwHj1pmO

[VIDEO] FANTASTIČNA KRAMINA UTAKMICA: Nezaustavljivi Vatreni hattrickom bacio u očaj čitav Köln; Nestvaran početak nove sezone

Domaćini su poveli u 35. minuti pogotkom 17-godišnjeg Amerikanca Giovannija Reyne, kojem je asistirao još jedan 17-godišnjak, Jude Bellingham, koji je ovog ljeta stigao iz Birminghama.

Getting roasted by Borussia Dortmund accounts. I'm out. https://t.co/P0uXhN8kM1

— TikkiTacos (@MesseLingard) September 19, 2020