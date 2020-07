BORUSSIA DALA ROK UNITEDU ZA SVOJU ZVIJEZDU: Traži 100 milijuna eura odštete i nema namjeru popustiti

Sancho u Borussiju došao prije tri godine iz omladinskog pogona Manchester Cityja

Borussia Dortmund dala je rok Manchester Unitedu za mogući transfer Jadona Sancha (20), poručivši im da on ističe 10. kolovoza, objavili su u srijedu britanski mediji.

VARDY GURNUO LEICESTER BLIŽE LIGI PRVAKA, ARSENAL U AGONIJI: Welbeck zabio vjerojatno najljepši gol sezone

10. kolovoza United odlazi na pripreme u Švicarsku

Iako će prijelazni rok zbog pandemije koronavirusa trajati do 5. listopada, Borussia Dortmund dala je rok Manchester Unitedu do 10. kolovoza, jer tog datuma odlazi na pripreme u Švicarsku i ne želi da one budu opterećene time hoće li Sancho ostati, ili otići iz kluba.

Borussia Dortmund želi zadržati Sancha te mu je prije tri mjeseca ponudila povećanje plaće sa sadašnjih šest milijuna, na deset milijuna eura po sezoni. Time bi postao drugi najplaćeniji nogometaš Borussije, odmah nakon kapetana Marca Reusa, koji zarađuje 11 milijuna eura godišnje. No, Sancho je odbio tu ponudu i želi se vratiti u Englesku, ali ne u svoj bivši klub Manchester City, već želi karijeru nastaviti u gradskom rivalu Manchester Unitedu.

U Borussiju došao prije tri godine

Sancho je u Borussiju došao prije tri godine iz omladinskog pogona Manchester Cityja i u protekle dvije sezone istaknuo se odličnim partijama. Ove sezone Sancho je upisao 20 golova i 20 asistencija u svim natjecanjima, a ugovor s njemačkim klubom ističe mu za dvije godine.

Borussia je već ranije objavila da za Sancha traži 100 milijuna eura odštete, te da nema namjeru popustiti po tom pitanju.