BORNA BARIŠIĆ I NJEGOV RANGERS POSTALI PRVACI ŠKOTSKE: Osvojili su naslov prvi put nakon 10 godina

Nogometaši Rangersa i službno su osvojili naslov prvaka Škotske za ovu sezonu, i to šest kola prije kraja.

Nakon što je Rangers u subotu na svom terenu svladao Saint Mirren sa 3-0, u nedjelju mu je za potvrdu naslova trebalo da Celtice ne pobijedi na gostovanju kod Dundee Uniteda u svom susretu 32. kola. To se i dogodilo jer je susret okončan rezultatom 0-0 pa Rangers šest kola prije kraja prvenstva ima nedostižnih 20 bodova više od drugog Celtica.

Prvi naslov prvaka nakon 10 godina

Za Rangers je ovo 55. naslov prvaka, a prvi nakon 10 godina. Usto je Rangers spriječio Celtic u nastojanju da osvojio rekordni uzastopni 10. naslov prvaka Škotske.

Tako je rekordan broj uzastopnih naslova ostao u vlasništvu ova dva velikana iz Glasgowa. Celtic je dva puta tijekom svoje povijesti devet godina zaredom bio prvak, od 1967. do 1975. te od 2012. do 2020., dok je Rangers devet naslova zaredom osvojio od 1989. do 1997. godine.