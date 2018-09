BORBA ZA NAJBOLJEG TRAJE I IZVAN TERENA: Messi je, a da nije rekao niti jednu riječ, očitalo Ronaldu lekciju

Simpatizeri Lionela Messija dobili su razlog za likovanje nad suparničkim ‘timom’

Odlukom da u ponedjeljak prisustvuje FIFA-inoj svečanosti dodjele priznanja najboljem nogometašu svijeta, a da pritom sam nije u konkurenciji koja se za nagradu bori, Lionel Messi dobio je novi razlog za malu pobjedu u usporedbi s vječnim rivalom Cristianom Ronaldom.

Popis trojice koji se bore za priznanje, na kojem su Luka Modrić, Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah, ne sadržava ime genijalnog argentinskog napadača, no on će se vrlo vjerojatno naći među onima koji će tvoriti najbolju momčad sezone. Stoga je i pozvan da prisustvuje svečanosti, a on se pozivu i odazvao.

Tako se to radi

A to je mnoge automatski podsjetilo da Cristiano Ronaldo nije napravio isto u sličnoj situaciji. Nagradu za najboljeg igrača Europe tada je uručivala UEFA-a, ona je pripala Luki Modriću, a portugalski nogometaš nije došao na proglašenje. Navodno je bio spreman za put, no otkazao ga je onog trenutka kad je saznao da nagrada ne ide u njegove ruke.

A taj potez, u kombinaciji s ovim Messijevim, daje za pravo mnogima da ukažu na razliku između dvojice i zaključe da je Barcelonin napadač očito lekciju Juventusovom asu.