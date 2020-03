BOMBASTIČNE IZJAVE BJELICE: Otkrio gdje želi nastaviti karijeru, planira li voditi Vatrene, a iznenadit će vas tko su mu uzori

Ne krije Bjelica želju da se okuša u nekom od klubova iz “lige pet”

Nije pretjerano reći da je trener Dinama, Nenad Bjelica, postao hit u nogometnom svijetu. S Dinamom je zamalo napravio čudo u Ligi prvaka, pokazao je da se u Hrvatskoj igra ozbiljan i moderan nogomet, iznjedrio je neka velika imena poput Danija Olma i Brune Petkovića, ali prije svega, predstavio je svijetu sebe kao modernog i inteligentnog trenera spremnog za velike izazove.

S Bjelicom su tako pričali novinari srpskog Telegrafa, a otkrio im je podosta zanimljivih stvari, poput toga želi li preuzeti reprezentaciju Hrvatske, gdje želi nastaviti karijeru, tko su mu trenerski uzori, a prisjetio se nekih posebnih trenutaka.

Gdje će nastaviti karijeru

Ne krije Bjelica želju da se okuša u nekom od klubova iz “lige pet”.

“Ambiciozan sam i vjerujem u sebe. Bio sam trener u Italiji u Serie B, u Austriji… A sad, doći do liga petice nije lagano. Vjerujem da ću nekako doći do Njemačke, Italije ili Španjolske. Tamo sam ostavio trag kao igrač i trener. Poznajem jezik, a jezici su danas još uvijek veliki problem. Ako ih ne poznajete, budite sigurni da ćete teško doći do ovdje nabrojanih zemalja. Govorim sve te jezike, a znam i poljski, engleski… To će mi pomoći da jednom lakše nađem novi klub, ali sve u svoje vrijeme. Mi treneri s ovih prostora najbolje znamo koliko je teško ostvariti nešto u konkurenciji bogatijih klubova s ogromnim budžetima. Koliko je teško svake godine biti prvi u prvenstvu, a uz to i biti kompetitivan u Europi. Mi Hrvati imamo Jurića u Veroni, Dalića, Bilića u Engleskoj. Imamo i dobre trenere bez posla poput Ivana Leke, Nike Kovača. Ti ljudi su budućnost hrvatskog nogometa i uvjeren sam da će biti uspješni”, rekao je Bjelica.

O Olmu i Niki Kovaču

Dotakao se zatim i Nike Kovača, odnosno, njegova neslavnog završetka u Bayernu.

“Tako je to, neminovnost i s time se mora nositi svatko od nas. Ja sam praktično od 1991.,do danas dok nisam došao u Dinamo, bio stranac stranac i kao igrač i kao trener. Morate uvijek biti bolji od domaćeg. To te tjera na rad i usavršavanje. Niko će pronaći svoj put, uvjeren sam. Bio je trener velikog kluba, ostvario duplu krunu, napravio dobar rezultat. Spletom okolnosti i raznih interesa nije opstao duže u Bayernu, ali je kapacitet za najveće klubove”, veli Bjelica.

Malo o Daniju Olmu, igraču koji je pod njim eksplodirao.

“Nisam bio tu kad je Olmo došao, ali iz priča znam da su svu u Barceloni bili iznenađeni kad je odlučio otići u Dinamo. On čak nije ni znao gdje je Zagreb, ali brzo je shvatio gdje dolazi. Dinamo ima etiketu kluba koji stvara vrhunske igrače poput Modrića, Mandžukića, Ćorluke, Kovačića. To su sve igrači koji su ponikli u Dinamu i to je bila dobra “vizitka” za Olma”, rekao je Bjelica.

Kako je pobijedio Dinamo

Prisjetio se i trenutka kada je pobijedio Dinamo kao trener Austrije i kako ih je motivirao.

“Mi u Hrvatskoj smo skloni podcjenjivanju. Kad je Dinamo dobio Austriju na ždrijebu, odmah je krenulo s podcjenjivačkim napisima u novinama. “Pregazit ćemo ih kao plitak potok, samo je pitanje koliko ćemo golova dati”, pisalo je u novinama. Bilo je dosta tih članaka i to sam marljivo skupljao. Prije meča sam sve to pokazao igračima i “nabrijao” ih. Prvu utakmicu smo dobili 2-0, iako je Dinamo bio bolja momčad. U revanšu je Dinamo pokazao koliko je dobar, vodili su u jednom trenutku 3-1, ali dali smo gol za 3-2 i prošli dalje. To sam radio i u Dinamo. Kad su nas otpisali protiv Atalante, Ferencvaroša. Svaki put kad nađem nešto takvo, u čemu se osjetim podcijenjenim, odmah to prezentiram igračima i to daje impuls”, smatra Bjelica.

Boli ga i dalje ono ispadanje u Ligi prvaka. “Dobro smo igrali, nedostajao nam je bod da prođemo grupu, ili barem budemo treći. Igrama smo to zaslužili, u obje utakmice protiv Šahtara bili smo bolja momčad. Od Atalante smo bili puno bolji u Zagrebu, oni u Milanu, ali opet smo imali bolji međusobni omjer, ako ćemo tako gledati”, kaže trener Dinama.

Trenerski uzori i Vatreni

Malo je iznenadio otkrićem svojih trenerskih uzora. Veli da su to Luis Argones i Erik Gerets. “Aragones je utjecao na mene u smislu vođenja momčadi. Pokazao je kako menadžerirati jednu grupu ljudi, kako se ponašati prema igračima, kako biti uz njih, kako ih nekad i isprovocirati, kako biti podrška, kritičar… Sjajan je u tom dijelu. Što se treninga tiče, nisam nešto oduševljen s njim. Taj trenerski dio uzeo sam od Geretsa. Treninzi su mu bili sjajni, nizozemska škola, iako je Belgijac. Dugo je bio u PSV-u pa su svi treninzi bili zanimljivi. Uživao sam ići na njegove treninge”, kazao je Bjelica.

Na koncu je otkrio i vidi li se jednog dana na klupi reprezentacije.

“Kome to ne bi bila želja. Već 13 godina sam klupski trener i dobro se osjećam u toj koži. OK, malo je dosadan posao izbornika, da radim recimo svaka dva mjeseca i imam okupljanja po 10 dana. Dalić je najavio da će nakon Eura možda otići, a već mu se traži zamjena. Bila bi mi velika čast, ali vrijeme će pokazati. Lijepo mi je sad u Dinamu, imam još godinu i pol dana ugovora, polako”, završio je.