Nakon što je zabio tri sjajna pogotka Tottenhamu, Mislav Oršić našao se pod povećalom mnogih europskih klubova, a, kako piše britanski list The Times, za njegove usluge zainteresirani su najveći rivali Spursa – Arsenal.

Topnici već neko vrijeme traže dugoročno rješenje za svoje ofenzivne probleme. Na 32-godišnjeg Williana se više ne mogu osloniti, a Norvežanin Martin Odegaard vjerojatno će se vratiti u Real Madrid.

Arsenal keen on Mislav Orsic transfer after Dinamo Zagreb winger’s stunning hat-trick KOd Tottenham from Europa League https://t.co/X03YW5anRs

— The Sun – Arsenal (@SunArsenal) March 25, 2021