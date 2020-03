BOMBA IZ ŠPANJOLSKE: Rakitić napušta Barcelonu i prelazi u redove europskog giganta u spektakularnoj razmjeni?

Dokapetan Vatrenih Ivan Rakitić bi mogao prijeći u redove velikog nogometnog kluba

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša, dokapetan Vatrenih Ivan Rakitić, na izlaznim je vratima Barcelone i vrlo će vjerojatno napustiti Barcelonu na ljeto, a španjolski mediji pišu da bi njegova nova destinacija lako mogao biti Juventus. Španjolska televizija TV3 javlja, a talijanska Footbal Italia prenosi, kako su u Juventusu voljni za Rakitića Barceloni ponuditi Douglasa Costu.

[FOTO] OVAKO KLJUČNI IGRAČ VATRENIH SLAVI 32. ROĐENDAN: Rakitić objavio fotografiju iz svojeg doma uz najdraže osobe na svijetu

Dosta se pisalo o transfernim poslovima između ova dva nogometna giganta

Tijekom zimskog prijelaznog roka dosta se pisalo o transfernim poslovima između ova dva nogometna giganta, a spominjao se i transfer Rakitića u Juve. No, torinski klub jasno je dao do znanja demantiravši priče i istaknuvši kako ga Ivan Rakitić trenutno ne zanima, iako se radi o kvalitetnom nogometašu. Naravno, to je samo bila predstava za javnost i zaključivanje medijskih napisa o Rakitićevom prelasku u klub.

ŠPANJOLCI OTKRILI GDJE BI RAKITIĆ MOGAO NASTAVITI KARIJERU: ‘U siječnju su ponudili Barci svoju zvijezdu za njega’

Juventus je već dulje vrijeme zainteresiran za Vatrenog

Međutim, kako izvještavaju Španjolci, Juventus je već dulje vrijeme zainteresiran za hrvatskog veznjaka koji je navodno otpisan na Camp Nou, ali nedavno su u razmjenu igrača za Rakitića bili voljni uključiti Federica Bernardeschija, a ne Costu, koji se po prvi put pojavio u ovoj priči. Vjeruje se da bi ovakva zamjena igrača bila zanimljiva Barceloni koja bi pustila Rakitića da ode usprkos Costinim sklonostima ozljedama. Talijani, pak, ovu vijest nadopunjavaju pisanjima kako je Juventus već doveo dva Hrvata, Marka Pjacu i Marija Mandžukića, u prošlosti je za slavni torinski klub igrao Alen Bokšić, pa i tu postoji podloga za špekulacije…

Vrijednosti igrača prema Transfermarktu

Što se vrijednosti igrača tiče Rakitićeva se na Transfermarktu procjenjuje na 25 milijuna eura, dok je Costina procijenjena na 30 milijuna.