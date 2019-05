BOMBA IZ MADRIDA: Real dogovorio transfer vrijedan 130 milijuna eura? Ovo apsolutno mijenja nogometni poredak kakav poznajemo

‘Radimo na projektu koji će ljude natjerati da ponovo sanjaju, gdje ćemo vratiti glad i ambicije’

Ako ćemo vjerovati pisanju španjolskih i engleskih medija, onda će Eden Hazard, toliko željeni igrač na Santiago Bernabeuu, uskoro postati novi igrač Real Madrida u transferu vrijednom 130 milijuna eura (uključeni bonusi). Najčitaniji britanski tabloid The Sun javlja kako je sve između Reala i Hazardovih predstavnika sve dogovoreno.

Belgijac će imati jednu od najvećih plaća u nogometu i sportu općenito. Zarađivat će preko 450 tisuća eura tjedno, odnosno oko 23 milijuna eura godišnje, otkrivaju Englezi u svom pisanju. Samo za usporedbu, aktualna Zlatna lopta Luka Modrić, prema pisanjima španjolskih medija, ima tek 10 i pol milijuna eura na godinu.

‘Pokušavamo nekoliko godina Hazarda učiniti igračem Real Madrida’

Predsjednik Reala Florentino Perez u utorak navečer otvoreno je razgovarao o Hazardu u gostovanju na radiju. Pa je tako za poznati španjolski Onda Cerou kazao:

“Pokušavamo nekoliko godina Hazarda učiniti igračem Real Madrida. On je jedan od najvećih svjetskih nogometaša. Radimo na projektu koji će ljude natjerati da ponovo sanjaju, gdje ćemo vratiti glad i ambicije. Već sam preživio ovu fazu. Sanjam da će Hazard stići ove godine na Santiago Bernabeu. Napravit ćemo dobru momčad ove godine”, istaknuo je Florentino Perez i dodao:

‘Nadam se da će Hazard doći ove godine’

“Jako sam zainteresiran za njegov dolazak u Real Madrid i nadam se da će Hazard doći ove godine. On je jedan od najvećih svjetskih nogometaša. Prošle godine željeli smo ga dovesti, ali ove godine je ostao samo godinu dana na ugovoru i lakše je”.

Prema pisanju madridskog AS-a, već su odlučili i datum objave velikog transfera, a on je 3. lipnja. Tad će ga kraljevski klub predstaviti na Santiago Bernabeuu. Hazardu je ipak i nakon te objave u kalendaru stajala još jedna utakmica u Chelseaju i to finale Europske lige protiv Arsenala. Uz to, AS javlja i kako to neće biti jedino predstavljanje sljedećih dana u španjolskom velikanu. Klub i dalje razmišlja o datumu kojeg bi mogli predstaviti još dva buduća igrača u momčad Zinedinea Zidaneu, srpskog ofenzivca Luku Jovića iz Eintrachta iz Frankfurta i Ferlanda Mendyja iz Lyona. No, pregovori su još u tijeku, iako je Mendyja za sad nešto bliže dogovoru.