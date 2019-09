BOLNO JE BILO OTVARANJE OČIJU U BAKUU, KOLIKO GOD TO NEKOME SMETALO: ‘Ne mogu uopće takvo što objasniti, neshvatljivo mi je to’

‘Tri igrača u obrani, znači Bartolec, Lovren i na početku Brozović, nisu niti pokušali ići na loptu’

Na stranu remi protiv Azerbajdžana u Bakuu, više od prosutih bolova boli i smeta jedna druga stvar. Točnije dvije… Prva je pad u igri nakon furioznih prvih dvadesetak minuta (slično kao i u Budimpešti protiv Mađarske), dok je druga ona neshvatljiva šetnja Tamila Halilzadea u 72. minuti pokraj Marcela Brozovića, Karla Bartoleca i Dejana Lovrena nakon koje je majstorski zabio za 1:1.

Bartolec nije imao puno okomitih prodora kao u Trnavi

Brozo je, po dobrom starom običaju, bio rastrčan u sredini terena. Trošio se u oba smjera, radio je velik i dobar posao u vezi. Ali, onda je bio sukrivac za pogodak Azerbajdžana. Halilzade se pored njega ušetao u kazneni prostor Hrvatske, pa prošao pored Bartoleca i Lovrena, te mirno poentirao. Bartolec nije imao puno okomitih prodora kao u Trnavi, tek se u nekoliko navrata iskazao dalekometnim ubačajima rukom. Zatvorio svoju stranu, no u pojedinim situacijama mora biti još čvršći, još žešći, još eksplozivniji kao u slučaju kod Halilzadeove majstorije…

Lovren je također mogao i morao bolje reagirati kod izjednačujućeg gola domaćina…

‘Tipično za nas’

“Tipično za nas. No, mnogi ne govore jedno. Naime, radi se o tome da smo mi jako dobro odigrali protiv Slovaka. No, Slovaci su htjeli samo igrati nogomet. Oni nisu napravili niti jedan ozbiljni prekršaj, nisu igrali utakmicu kao da ju moraju dobiti. U Bakuu je Azerbajdžan, reprezentacija koja nije bolja od Slovačke ali je borbenija, bezobraznija, oštrija i koja na klupi ima Nikolu Jurčevića koji jako dobro poznaje Hrvatsku, dala sve od sebe, kao i onu dozu agresivnosti i borbenosti na koju naši nogometaši nisu imali odgovor. Hrvatska reprezentacija inače igra jako teško protiv toga i zbog toga smo remizirali. Igrali smo dobro možda pola sata, ali smo nakon toga pali. Ono što mene osobno čudi je to da su neki igrači mislili kako će to isto viđeno od strane Vatrenih u Trnavi doći samo od sebe.

Naravno, poslije je bilo kasno i Azeri su potpuno zasluženo uzeli bod i bili bolji u drugom poluvremenu, isto kao što se dogodilo prije 4 godine kad je to bio Robert Prosinečki. Jednostavno, tom oštrijom igrom uspjeli su realizirati svoju šansu i mi smo izgubili bod”, govori nam bivši izbornik Austrije, Hrvatske i Albanije Otto Barić i dodao:

‘Mene čudi da naši iskusni igrači nisu shvatili da trebaju igrati i drugo poluvrijeme’

“Nije dobro, iz razloga jer se radi o iskusnim igračima. Mene čudi da naši iskusni igrači koji znaju igrati nisu shvatili da trebaju igrati i drugo poluvrijeme. Ja sam to vrlo često u zadnje vrijeme govorio, da se treba igrati utakmica svih 90. minuta. Mi kad god smo izgubili u prošlosti, u tim dvobojima barem jedno poluvrijeme nas nije bilo. Također, Halilzade je zabio u situaciji koju ne mogu uopće objasniti. Bilo je to nešto neshvatljivo… Tri igrača u obrani, znači Bartolec, Lovren i na početku Brozović, nisu niti pokušali ići na loptu. Dakle, sve ono dobro što je Lovren napravio u Trnavi prošlog petka, kad je pokazao ‘da je on tu za Liverpool’, s ovim potezom je izgubio šansu da evantualno bude u prvoj momčadi Liverpoola. Ali, nije tu samo Lovren bio kriv. Jednostavno, bilo je previše igrača koji su dozvolili da primimo taj pogodak. Ne može se tako igrati u obrani”, rekao je Herr Otto i nastavio u kritičkom tonu:

Jurčević poput proroka

“Nogometaši Azerbajdžana bi vjerojatno napravili drugi kazneni udarac kod ovakve iste situacije, da se kojim slučajem njima dogodila… Oni bi ušli u igrača, a mi to nismo napravili, kao što nismo ušli u loptu prije igrača”.

Nikola Jurčević je uoči susreta kazao kako “vjeruje da Hrvatska u tri dana teško može odigrati dvije tako dobre utakmice kao što je to bilo u Slovačkoj”. Čovjek je bio u pravu…

“Da, bio je u pravu Nikola. Bojao sam se kako bi to sve moglo završiti. Nadao sam se da ćemo odigrati dobro svih 90. minuta. No, mi to nismo odigrali, ma nismo odigrali dobro čak niti 40. minuta. Ključ remija Azera bio je u tome da je našu momčad na poluvremenu trebalo ponovno zapaliti. No, Vatreni nisu izašli zapaljeni kao u Trnavi u drugom dijelu kod 1:0. No, opet naglašavam. Slovaci su htjeli samo igrati, dok su se Azeri borili. I to je ta ogromna razlika”, zaključio je Otto Barić.

Za spomenuti kako je Hrvatska ovim bodom zasjela na vrh ljestvice sa 10 bodova iz pet susreta, slijede Mađarska s devet te Wales i Slovačka sa po šest bodova, a sve te tri reprezentacije odigrale su po četiri susreta. Azerbajdžanu je ovo bio prvi osvojeni bod u ovim kvalifikacijama te je i dalje uvjerljivo posljednjia reprezentacija u grupi E. Od 20.45 sati u ovoj skupini u Budimpešti igraju Mađarska i Slovačka. Plasman na Euro izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije. Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati 10. listopada protiv Mađarske u Splitu.