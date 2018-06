BOKŠIĆ O HNL-u: ‘U Marseilleu, presvlačili smo se u kontejnerima, a Hajduk je imao umjetnu travu; danas je situacija gora!’

Razgovor dvojice suigrača

U trećoj epizodi emisije Večernji pressing, Igor Štimac je ugostio legendu Hajduka i hrvatske reprezentacije, Alena Bokšiča. Dva nekadašnja suigrača pričala su o finalu Lige prvaka, hrvatskoj reprezentaciji, stanju u domaćem nogometu i još mnogim temama.

“Smeta mi kad netko nakon 20 godina stalno spominje nekakav gol u dodatnim kvalifikacijama. I drugi igrači su zabijali, Šuker je bio najbolji strijelac… Bilo je tu puno golova, zabijenih i primljenih tako da svi imamo svoje zasluge. Nitko više, nitko manje”, rekao je Bokšić.

‘Pravi nogomet prestao sam igrati 1998.’

“Čudno i glupo je ne sudjelovati u nečemu za što živiš i što radiš. Dogodila se ta ozljeda koljena zbog koje nisam mogao nastupiti, ali me obilježila jer sam s tim imao problema do kraja karijere. Mislim da sam pravi nogomet prestao igrao 1998. jer je sve nakon toga bilo poluigranje i mučenje. To su bile moje najbolje godine, tek sam tada trebao odigrati par godina na vrhunskom nivou”, komentirao je Bokšić neigranje u Francuskoj 1998.

‘Trebao sam iz Hajduka preći u Dinamo’

“Debitirao sam u Zenici protiv Čelika. To je bilo čuveno kolo koje je poništeno zbog namještaljki. I to je obilježilo moj debi.

Bili smo nestašni, malo smo više izlazili i nismo bili profesionalci. Tebe je Hajduk u to vrijeme odvojio od mene da bi nas obojicu spasio. I zbog toga nam je Hajduk i otac i majka.

Ja sam tada trebao prijeći u Dinamo koji je tu sezonu završio drugi iza prvaka Europe Crvene zvezde. Hrvatska je htjela napraviti klub koji će se nositi s prvakom Europe. Na kraju od toga nije bilo ništa jer se donijela odluka da se ne igra jugoslavenska liga. U međuvremenu je Tomislav Ivić postao trener Marseillea. Hajduk je tada, kao i obično, imao financijskih problema i netko je morao biti prodan. I otišao iako mi to nije ni odgovaralo. Imao sam 21 godinu i po tadašnjim zakonima si na godinu dana suspendiran. Otišao sam i godinu dana nisam igrao, samo sam trenirao”, komentirao je Bokšić svoje igračke dane u Hajduku i prelazak u Marseille.

‘Vida ne može biti lijevi bek na SP’

Bokšiću se nije svidjela ideja Domagoja Vide na lijevom beku uoči Rusije.

“Ne možeš ići na Svjetsko prvenstvo da ti Vida igra lijevog beka. Sjećam se kad sam igrao u Laziju, jedan mladi momak, zove se Nesta, počinjao je kao lijevi bek. Ja sam igrao ispred njega i šest utakmica nisam mogao dobiti loptu. Nije to bila njegova pozicija, nije se snalazio na toj poziciji. Poslije je postao najbolji na svijetu, godinama je bio najbolji centarhalf. Ako idemo na Svjetsko prvenstvo, mislim da je bez veze ići s idejom da Vida igra lijevog beka jer ni on time nije zadovoljan. Treba paziti na te detalje jer se tako stvara atmosfera u momčadi”, dodao je.

‘Moramo popraviti infrastrukturu’

Za kraj, Bokšić je komentirao i stanje suvremenog hrvatskog nogometa, s kojim nikako nije bio zadovoljan.

“Moramo biti bolji u smislu infrastrukture i ulaganja u nogomet. Kad sam došao u Marseille skidali smo se u kontejnerima kakvi se nalazi na gradilištu, a u Hajduku smo imali dvoranu s umjetnom travom. A danas kad dođem u njihov kamp izgleda kao svemirski brod, a kod nas je ostalo isto. Možda se i pogoršalo. Ako želimo pratiti taj korak, treba se ulagati i raditi”, zaključio je Bokšić.