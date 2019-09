BOBANOV POVRATAK U MILAN BILA JE POGREŠKA? Legendarni Vatreni na mukama: ‘Nadali smo se da će ići lakše, ali…’

Nakon prva tri kola Milan je uposao dvije pobjede i remi te drži sedmo mjesto i hvata priključak ostalima u vrhu.

Ranije ovoga ljeta radila se velika kadrovska rekonstrukcija u bivšem talijanskom prvaku i prvaku Europe, Milanu. Govorilo se o renesansi, o povratku na stare pobjedničke staze, a inicijatori tog buđenja trebali su biti Zvonimir Boban i Paolo Maldini, klupske legende. Boban je ostavio sjajan posao jednog od glavnih operativaca pri FIFA-i i to kako bi pomogao posrnulom klubu, ali nažalost baš i ne ide sve prema planu.

Nakon turbulentnog prijelaznog roka u kojem se momčad riješila balasta i dovela neka zvučna pojačanja, krvna slika se nije značajnije promijenila u odnosu na prošlu godinu. Milan je u nedjelju jedva svladao Veronu s 1:0 i to su s igračem više igrali gotovo 70 minuta, i onda još zabili tek iz penala. Nakon prva tri kola Milan je uposao dvije pobjede i remi te drži sedmo mjesto i hvata priključak ostalima u vrhu.

Bodovno to i nije tako loše, ali činjenica je da je igra dosta jalova. Uz Bobana i Maldinija, Milan je doveo još i novog trenera, Marca Giampaola, ali on se kao i prva dvojica još upoznaje s momčadi i nije uspio postaviti sustav kako treba. Rezultat je vrlo slaba realizacija i još gore premalo stvorenih gol-šansi, a to je ono što zabrinjava pristalice “rossonera”.

Problemi

Situaciju je za Milan News komentirao Zvonimir Boban koji se nimalo ne kaje što je došao. “Bodovi su osvojeni, nadali smo se da ćemo lakše doći do pobjede, ali ovo je početak jednog procesa. Učinak novih igrača? Njima treba malo vremena za prilagodbu, ali oni najbolji igrači se odmah prepoznaju i pokažu što znaju, njima ne treba puno vremena. Nekad su dovoljni jednog, dva treninga”, rekao je Boban.

Komentirao je i milanski derbi koji se igra u subotu. “Inter će baš kao i mi također napredovati kako sezona bude odmicala. Trenutno su možda mali favoriti, ali sve u derbiju otvoreno, šanse su 50:50. U derbiju je jako bitno kontrolirati emocije, i ja sam svojevremeno znati platiti tu cijenu. Derbi iz tebe izvlači puno više od drugih utakmica”, veli Boban.

O svojim počecima

Prisjetio se potom svojih početaka u Milanu.

“Kada sam stigao u Milan, postojala je već jedna čvrsta jezgra momčadi. Odmah sam prihvatio njihovu radnu filozofiju, jednu posebnu nogometnu kulturu, poštovanje prema zajednici… Sve one vrijednosti koje su već postojale i u Dinamu, ali još na jednom posebnoj razini. Odmah sam se zaljubio u ovaj klub, bilo mi je lako prihvatiti te vrijednosti i tu sam naučio sve – od taktike do poštovanja. Bila je privilegija igrati s Costacurtom, Maldinijem, Donadonijem i Baresijem, i nadam se da ćemo i danas pronaći barem jednog igrača koji je blizu razini tih velikana”, rekao je Boban.

Komentirao je i postojeći kadar, odnosno ljetni prijelazni rok.

“Istina je da nam nedostaju neki igrači. Bio je ovo čudan mercato s tisuću menadžera koji vam pokušavaju objasniti sve o nogometu. A od tih tisuću stvari ono što sam ja vidio da je Donnnarumma onaj pravi. On nosi u sebi veliku strast, gaji tu posebnu ljubav prema Milanu i bez obzira na svoju mladost, on je igrač koji u svlačionici ima posebnu težinu i značenje”, smatra legendarni Hrvat.