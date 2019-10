BOBANA UHVATILA KAMERA U NEZGODNOM TRENUTKU: Jeste li ikada vidjeli legendarnog Vatrenog u ovakvom izdanju?

Boban je susret protiv Genoe pratio s tribine u društvu Paola Maldinija

Nogometaši Milana pobijedili su u 7. kolu Serie A u gostima kod Genoe s 2-1 i tako prekinuli seriju od tri poraza zaredom. Povela je Genoa golom Danca Lasse Schonea u 41. minuti, no Milan već početkom drugog dijela dolazi do preokreta. Prvo je u 51. minuti iz solo akcije pogodio Theo Hernandez, a u 57. minuti igrač Genoe Davide Biraschi skrivio je penal koji je u gol pretvorio Franck Kessie. Bila je to jako teška utakmica za Milan i još je k tome vratar Reina morao spašavati stvar obranom s bijele točke u sudačkoj nadonkadi.

Da je Milan u velikoj krizi to već zna cijeli svijet. Trenutno su na 11. mjestu Serie A s tek devet bodova nakon sedam kola, a iako su sada slavili, igra im nije ništa bolja niti djeluju kao da bi mogli konkurirati za vrh ljestvice.

Izgubio živce

Cijelu tu situaciju, sada već očito uz dosta nervoze, prati i Zvonimir Boban, glavni operativac Milana. Boban je susret protiv Genoe pratio s tribine u društvu Paola Maldinija, a u jednom trenutku je u potpunosti izgubio živce i počeo s Maldinijem nešto komentirati. Mahao je rukama i nešto mu nervozno dobacivao, a sve je snimila jedna od kamera na utakmici.

