BOBAN OTKRIO ŠTO SE ZAISTA DOGAĐA S MILANOM: Je li ovo racionalno objašnjenje za totalni kaos koji vlada u klubu?

Klupska sportska politika uvelike se razlikuje od one koju nameće vlasnik

Nogometaši Milana pobijedili su u 7. kolu Serie A u gostima kod Genoe s 2-1 i tako prekinuli seriju od tri poraza zaredom. Povela je Genoa golom Danca Lasse Schonea u 41. minuti, no Milan već početkom drugog dijela dolazi do preokreta. Prvo je u 51. minuti iz solo akcije pogodio Theo Hernandez, a u 57. minuti igrač Genoe Davide Biraschi skrivio je penal koji je u gol pretvorio Franck Kessie.

Biraschi je pritom i isključen, a u 79. minuti “pocrvenio” je i igrač gostiju Davide Calabria. U 90. minuti vratar Milana Reina ruši Koumaea, no španjolski vratar ipak brani penal Schoneu.

Problemi s vlasnicima

Iako su konačno upisali pobjedu, nije to bila baš najbolja utakmica Milana, a sve je to s tribina pratio direktor Zvonimir Boban, zajedno s kolegom Paolom Maldinijem. Bobana i Maldinija ovih dana razapinju navijači i mediji u Italiji smatrajući ih glavnim krivcima za kaos koji vlada u Milanu. Međutim, nije sve baš tako jednostavno. Boban je u razgovoru za Financial Times kazao kako ne donose odluke samo oni, te da se klupska sportska politika uvelike razlikuje od one koju nameće vlasnik, američki investicijski fond Elliott.

“Naš san je sutra imati rezultate. No, Elliott ima drukčiju strategiju i viziju. Elliottov plan je izgraditi momčad oko mladih talenata, poput Arsenala. Zbog toga se ne orijentira previše na sadašnje pobjede, već na budućnost. Međutim, mislim da možemo pronaći način kako da obje strane budu zadovoljne na kraju”, otkrio je Boban i time je potvrdio da se njihove ideje i njegove ideje, te želje kluba ne preklapaju. Nekako će Boban ipak morati riješiti problem s vlasnicima jer Milan je trenutno na 11. mjestu lige i ima samo devet bodova nakon sedam kola, a ciljevi su im jako visoki.