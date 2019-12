BOBAN ODGOVORIO NA PITANJE KOJE ČEKA POLA EUROPE: Većini se neće svidjeti njegove riječi – ‘Kada ćete opet gledati veliki Milan?’

Boban je nagovijestio kako se povratak velikog Milana neće vidjeti tako skoro

Visoki dužnosnik i glavni operativac AC Milana, Zvonimir Boban, već neko vrijeme ne govori o planovima svog kluba, a navijači već strahuju kako bi cijela ova priča mogla završiti, s obzirom na to da su “rossoneri” bliže zoni ispadanja nego vrhu ljestvice Serie A.

Bobana pritišću sa svih strana zbog pojačanja, a on je sada komentirao je mogući dolazak Zlatana Ibrahimovića, već pomalo ostarjele, ali još uvijek vrlo opasne napadačke zvijezde.

“Ibrahimović je drugačiji od drugih, on je unikatan, netko tko vam puno toga može donijeti. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Čak i ako nema više 28 godina on je i dalje igrač jakog karaktera, jake osobnosti. On je osoba koja može cijeli klub odvesti u pravom smjeru”, rekao je Boban za Radio Anch’io Sport.

Povratak velikog Milana

Potom je otkrio planove za budućnost. Iako je govorio vrlo šturo i rezervirano, Boban je nagovijestio kako se oporavak i povratak velikog Milana neće vidjeti tako skoro.

“Navijači se pitaju kada će ponovno gledati veliki Milan. Nažalost, to traje dugo vremena. Prvo moramo opet biti kompetitivni, a to je proces koji traje. Teško je reći kada će se Milan vratiti. Dozvoljeno je sanjati i imati visoke ambicije i uvijek moramo razmišljati o velikim stvarima. Ali moramo ići korak po korak”, kazao je Boban.