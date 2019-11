BOBAN DOSTA NEOBIČNO KOMENTIRAO SITUACIJU S MODRIĆEM: ‘Samo jednu stvar mogu reći na tu temu’

Kapetan Vatrenih nedavno se spominjao u kontekstu odlaska u Milan

Glavni operativac nogometnog diva AC Milana i ujedno legendarni hrvatski reprezentativac koji se 1998. godine okitio broncom na Svjetskom prvenstvu, Zvonimir Boban, odlučio je komentirati medijske napise o prelasku Luke Modrića u njegov klub.

Kapetan Vatrenih i jedan od najvažnijih igrača Real Madrida nedavno se spominjao u kontekstu odlaska u Inter, Juventus, pa na koncu i u Milan, i to za ne tako velikih deset milijuna eura. Calciomercato je čak plasirao informaciju kako će Real Madrid prodati Modrića, vjerojatno u Italiju, već u nadolazećem siječanjskom prijelaznom roku, ali Boban dosta rezervirano komentira te navode.

Boban o Modrićevu transferu

“Ne razmišljamo o tome, trenutno nam je Lazio puno važniji od Modrića, s njima igramo u nedjelju i samo o tome razmišljamo”, rekao je Boban za El Bernabeu. Zatim je dodatno naglasio kako ne zna odakle uopće priča o Modriću i Milanu.

“Ne znam odakle ta priča o Modriću, to je stvoreno. Ne znam tko je to smislio ni kako, to je sve što ću reći”, rekao je Boban.

Činjenica je, Modrić ove sezone nije baš previše igrao za Real, doduše u tome su ga spriječili crveni karton i ozlijede, pa je Zinedine Zidane već pronašao rješenje za njegov izostanak, a to je Fede Valverde, kojeg već mnogi proglašavaju Modrićevim nasljednikom. Ne može se, dakle, reći kako nije izgledno da će Modrić uskoro napustiti Real, a vidjet ćemo, bez obzira na to što Boban sada kaže, je li na kraju Milan opcija ili nije.