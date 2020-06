BLIŽI LI SE KRAJ BROZOVIĆEVE AVANTURE U INTERU? Za vrijeme korona-pauze trener Conte počeo je raditi na opasnom planu

Pitanje je hoće li ga moći zadržati jer Brozovića potražuju brojni veliki europski klubovi

Što će biti s Marcelom Brozovićem? Inter je navodno sve bliže dogovoru s hrvatskim nogometašem oko novog ugovora i to ponajprije zbog toga što Vatreni ima otkupnu klauzulu koja vrijedi prva dva tjedna srpnja i klubovi izvan Italije je mogu aktivirati za 60 milijuna eura.

Tuttosport navodi da su u Interu zbog toga požurili vezati ga novim unosnim ugovorom u kojem više ne bi postajala sporna klauzula. No, pitanje je hoće li ga moći zadržati jer Brozovića potražuju brojni veliki europski klubovi, poput Manchester Uniteda, Liverpoola, Arsenala, Tottenhama.

Talijanskom velikanu plan je zadržati ga do lipnja 2023. te mu znatno povisiti plaću. Njegov aktualni ugovor, inače, vrijedi do lipnja 2022. ali u njemu se nalazi nepoželjna stavka koje se izvršni direktor Beppe Marotta nastoji čim prije riješiti. Brozović je do sada bio jedan od najvažnijih igrača Intera, ali čini se kako se trener Antonio Conte već polako počeo pripremati na eru nakon Brozovića.

Prebačen fokus na Danca

Conte je period pauze, uzrokovane pandemijom koronavirusa, iskoristio kako bi prebacio fokus na Christiana Erkisena, danskog “playmakera” koji je zimus stigao u klub iz Tottenhama. U periodu “lockdowna” Conte je od Eriksena stvorio fokalnu točku u 3-4-1-2 sustavu, a do sada mu je ključna figura sredine terena bio baš hrvatski veznjak Brozović.

Eriksen je promoviran na poziciju iza dvojice napadača, nakon što se neko vrijeme dosta mučio s pozicijom centralnog veznjaka. Talijanski mediji pišu kako su Eriksena konačno uspjeli dovesti na psihičku i taktičku razinu s ostalim suigračima te kako će uskoro savršeno odgovarati sustavu.

Iako je Brozović i dalje jedan od najboljih, ako ne i najbolji nogometaš Intera, čini se da je Conte ipak prebacio fokus s njega na Danca, a hoće li to možda presuditi oko ostanka ili odlaska Hrvata, vidjet ćemo uskoro…