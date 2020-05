BJELICU MILIMETRI DIJELE OD POTPISA ZA FENER: Ipak, u cijeloj priči postoji nekoliko velikih problema za bivšeg trenera Dinama

Turski mediji pišu kako se u klubu ove srijede sprema veliki sastanak na kojem će biti odlučeno tko će biti novi trener momčadO

Izgleda da će bivši trener Dinama, Nenad Bjelica, na koncu ipak preuzeti vruću klupu sedmoplasirane momčadi turskog prvenstva, Fenerbahčea. Ono što je u početku bila tek spekulacija, na koncu se pretvorilo u ozbiljan posao koji je, zapravo, milimetrima od realizacije.

Turski mediji pišu kako se u klubu ove srijede sprema veliki sastanak na kojem će biti odlučeno tko će biti novi trener momčadi, nakon što je Ersun Yanal podnio ostavku. Predsjednik Ali Koc navodno je obavio razgovore sa svim kandidatima, uključujući i s Bjelicom i trebao bi riješiti pitanje trenera.

Neće ga imenovati odmah

Međutim, postoji problem. Predsjednik navodno ne želi službeno imenovati trenera sve dok traju zabrane uzrokovane pandemijom koronavirusa.

“Koc je telefonski razgovarao s hrvatskim stručnjakom Nenadom Bjelicom, koji se ističe kao najizgledniji kandidat za Fenerovu klupu, ali ne očekuje se da predsjednik danas donose odluku da je on novi trener ili da je objavi javnosti i to zbog više sile, pandemije koronavirusa. Čak i ako bi se riješile sve formalnosti s tim trenerom, Bjelica ne može doputovati u Tursku zbog restrikcija vezanih uz putovanja. Čak i ako bi uspio doći, uprava Fenera ne želi da on mora u Istanbulu prvih 14 dana provesti u karanteni. Zato će se s objavom imena novog trenera čekati prikladnije vrijeme, odnosno normalizacija okolnosti“, pišu turski mediji i naglašavaju kako će na sastanku u srijedu biti samo rasprava o tome tko će preuzeti klupu, dok će se na službeno imenovanje još pričekati.

No, postoji i poneki problem za Bjelicu. Ako preuzme klupu Fenera, turski mediji tvrde da će mu glavno pomoćnik morati biti Turčin i nagađa se kako će to biti Demirel Volkan, bivši vratar Fenera i tamošnja ikona.

Ugovor i budžet

Drugi je problem to što je i Fener pogođen financijskom krizom i što se neće moći previše ulagati u pojačanja, ako će se uopće i ulagati.

Treća stvar, o kojoj smo nešto ranije pisali, jest mogući Bjeličin ugovor. Detalji ugovora već su procurili, a Bjelica bi trebao Fener voditi prvo u devet utakmica, zatim bi dobio produljenje na godinu dana i onda postoji još opcija na dodatne tri godine.

Dakle, 9 utakmica + 1 godina + 3 godine. Ovih devet utakmica odnosi se na kraj tekuće sezone i jednu utakmicu Kupa, a rizik za Bjelicu je tu dosta velik jer ako ne ostvari rezultate u pet od devet utakmica, Fener može s njim raskinuti ugovor.