BJELICI VJEROJATNO NISU TREBALE OVE OPASKE: To što je izjavio nakon ispadanja možda je skandalozno, ali nažalost ima smisla?

Nećemo reći da je Bjelica tražio alibije, već da je samo pokušao sakriti stvarne razloge zbog kojih je Dinamo ispao

Mlatiti mrtvog konja. Da ili ne? Bila je to dilema s kojom smo se neko vrijeme mučili nakon posljednje utakmice grupne faze Lige prvaka između Dinama i Manchester Cityja (1:4) i posljednje Dinamove ove sezone u Europi. Da, znamo, ružna je fraza kojom smo započeli tekst i činjenica je bi možda najbolje bilo pustiti dečke na miru da se oporave od šoka i ohlade glave. Sada ide onaj “ali…”. Pa eto onda… Ali nakon utakmice dogodila se čitava serija, najblaže rečeno, diskutabilnih izjava pojedini igrača Dinama i trenera Nenada Bjelice koje su nas zapravo i natjerale da, evo nas opet s ružnim izraima, “mlatimo mrtvog konja”.

Bez dileme, Dinamo je u prvih, recimo, pola sata utakmice sa Cityjem na Maksimiru bio na tragu one već danas čuvene utakmice s Atalantom iz prvog kola, kada su preorali travnjak i razbucali pomalo pretenciozne Talijane kao nitko do tada. Dinamo je vrlo rano, već u desetoj minuti poveo preko Danija Olma, nakon fantastične akcije s desne strane. Nakon toga momčad Nenada Bjelice nije pala, održao se intenzitet, a onda i službeno počinje cirkus na Maksimiru.

Što se, kvragu, dogodilo?

Nakon gola Gabriela Jesusa u 34. minuti uslijedila je kaotična scena s naguravanjem igrača i suca, burna reackija s klupe i nevjerica zbog nesportskog poteza nogometaša Cityja. No, što se tu zapravo dogodilo i jesu li igrači Cityja napravili bilo što pogrešno? Ne, nisu, ako je tu itko pogriješio onda je to sudac. U začetku akcije došlo je do sudara Kadziora i Stojanovića, ali opet ne toliko intenzivnog i brutalnog jer se Poljak vrlo brzo pridigao i ispratio akciju skroz do kraja, dok je Slovenac ostao ležati. U nastavku te iste akcije Dilaver je odlutao sa svoje pozicije i u duelu s Bernardom zadobio je udarac zbog kojeg je pao kao pokošen.

Sudac je u obje situacije odmahnuo rukom i dojma smo da nije pogriješio, a jedino što je kasnije mogao jest prekinuti igru kako bi se ukazala pomoć igračima koji su ležali. Nogometaši Citiyja prema pravilima nisu dužni uopće prekidati igru niti izbacivati loptu van, već je to u potpunosti sudačka odluka. Da, možda izgleda ružno i nesportski, ali je sasvim legitimno što nisu izbili loptu. S druge strane, možete prigovoriti sucu, ali zašto ne prigovoriti i Dinamovim igračima? Dobar dio njih krenuo je protestirati još dok je trajala akcija za gol, dio njih je stajao daleko od kaznenog prostora prateći situaciju pogledom i dozvolivši da se trojica Cityjevih igrača nakrcaju u peterac i čekaju centaršut praktički neometani ili ometani tek omalenim Kadziorom.

Prozvao svoje igrače

Tu je situaciju komentirao i Nenad Bjelica nakon utakmice, ali odlučio je, začudo izdvojiti tko je zapravo djelomično kriv za ovaj gol Cityja. “Da, gol nije u duhu fair-playa, ali što je tu je. Primili smo takav gol, možda smo mogli bolje reagirati. Nikola Moro je mogao doći pokriti stopera kada je već vidio da su ispali i probati zaustaviti Jesusa, možda ne bi bio zgoditak. Evo gledajte gdje stoji Moro (daleko izvan kaznenog prostora op.a.) i bio bi korisniji da je u zadnjoj liniji. To je taktička pogreška koju ovakve ekipe kažnjavaju”, komentirao je pomalo hladno pred televizijskim kamerama Nenad Bjelica.

Rijetki su trenuci kada trener javno imenuje igrače koji su napravili pogreške, a pogotovo one koje su dovele do pogotka. I to mu nije bila jedina opaska. “Pa bolji su od nas, to su nogometaši koji bilogdje mogu napraviti višak. Slabija koordiniranost u vezi, evo Gojak stoji predaleko od More, to su oni znali iskoristiti”, naglasio je još kasnije u izjavi Nenad Bjelica.

Je li mogao drugačije?

No, eto, pitamo se mi sada, čisto onako hipotetski, a moglo bi biti blisko povezano s Bjeličinim opaskama na račun More i Gojaka. Zašto je Arijan Ademi igrao stopera? Da, Dinamo je u ovoj utakmici silom prilika imao deficit na toj poziciji, kao i na poziciji centralnog, odnosno defenzivnog veznog. No, u momčadi Bjelica ima Joška Gvardiola, najtalentiranijeg mladog stopera u Dinamu, kojeg je radije poslao u juniore da igra juniorsku Ligu prvaka nego ga uvrstio u prvu postavu za City. Da, dečko nije još punoljetan, ali kao da je to danas neka prepreka. Gvardiol je možda mlad i neiskusan, ali dojma smo kako bi vezni red Dinama djelovao puno bolje s Ademijem i Moro u tandemu nego Gojakom i Morom, odnosno kako Ademi ne bi bio nepotrebno ugušen na stoperu. Dojma smo da je to za Dinamo bio težak pucanj u nogu jer niti smo dobili optimalnog Ademija na stoperu, niti smo ga imali u veznom redu, a s druge strane Moro i Gojak, kao što Bjelica dobro primjećuje nisu pretjerano kompatibilni.

Dinamo je loše kontrolirao međuprostor bez Ademija, a čak i kada on igra s tim su se znali mučiti jer, opet dolazimo do novog problema, Dinamo, osim More i Ademija, nema igrača koji znaju braniti međuprostor. Gojak i Ivanušec su ipak nešto ofenzivniji igrači i ovakvi zadaci im ne leže baš najbolje, a jedinog igrača koji je mogao odrađivati posao More i Ademija, Ivana Šunjića, Dinamo je na ljeto prodao u Birmingham. Tako je Gojak previše prostora davao Jesusu, a tu nije bilo Ademija koji bi korigirao njegove propuste jer je morao igrati stopera. Ono sve što se izdogađalo nakon što je City preokrenuo nema smisla niti analizirati jer se Dinamo mic po mic raspadao.

Opet suđenje i VAR

I sada dolazimo do možda ipak nepotrebnih opaski nakon utakmice. Već smo kazali kako je Bjeličino izlaganje pred kamerama HRT-a moglo komotno proći bez prozivke igrača koji su griješili, to se sve moglo obaviti u svlačionici ili momčadskoj post-analizi meča, a ne pred milijunskim auditorijem. Dakako, igrače treba kritizirati i ukazivati im na pogreške, ali možda ipak ne javno.

Nadalje, Bjelica je ove sezone već imao jedan, ha pomalo nezgodan, trenutak pred televizijskim kamerama kada je otvoreno napao suce i VAR nakon 3:3 remija sa Šahtarom na Maksimiru. Bjelica je tada okrivio suce i VAR za rezultat i bio je poprilično glasan i neugodan u studiju.

Nakon utakmice sa Cityjem nije bio neugodan niti glasan, bio je staložen i miran, ali je mu je ponovo proradio živac kada je u pitanju bilo suđenje. Bjelica je, pazite sada, komentirao situaciju s utakmice Šahtara i Atalante…

“Mi sve vjerujemo sucima, kako god oni odluče, mi im vjerujemo. Mi vjerujemo i da na utakmici Šahtara i Atalante nije bilo prekršaja Luisa Muriela koji je trebao dobiti crveni karton u 60. minuti. To je bio skandalozan prekršaj pri 0:0 rezultatu, ali mi moramo vjerovati da je to tako kako je. Poznavajući talijansko suđenje u kojem sam imao priliku godinu i pol dana sudjelovati, ništa me to ne čudi”, izjavio je Bjelica, ali je pritom valjda zaboravio da je sudac na utakmici Dinama i Cityja oprostio crveni karton Ameru Gojaku koji je laktom u glavu udario Rodrija. To je situacija za čisti crveni karton i jednako skandalozna kao i ona na utakmici Šahtara i Atalante gdje je Muriel napravio jednako grub prekršaj kao i Gojak.

Alibi ili nešto više?

No, dobro. Znamo da je Bjelici krivo zbog raspleta u skupini, kao i većini Hrvata, pa možda i stranih ljubitelja nogometa, jer Dinamo je doista pisao čudesnu i lijepu priču u Ligi prvaka, ali na koncu završilo je sve tako kako je završilo. Ne toliko zbog sudaca, VAR-a ili nesreće već jednostavno – Dinamo se cijelo ovo vrijeme nadmeće s klubovima koji su financijski i organizacijski na znatno višoj razini, s klubovima čija rezervna momčad okuplja igrače poput Gundogana, Mahreza, Jesusa, Fodena, Cancela, Mendyja, klubovima koji taktiku i stil igre grade i nadograđuju već godinama, a Dinamo je, realno, tu tek na svojim počecima.

I ne, nećemo reći da je Bjelica tražio alibije, već da je samo pokušao sakriti stvarne razloge zbog kojih je Dinamo ispao iz natjecanja. Lakše je u ovakvim situacijama kritizirati VAR ili pojedinca koji je loše reagirao, nego reći da ovaj atomski Dinamo mora još eksponencijalno rasti kako bi dosegao razinu u kojoj se može kontinuirano nadigravati s klubovima “lige pet”. Pokazali su ove sezone da s njima nema šale i da su neugodan protivnik, ali opet su pokazali i drugu stranu koja ih je na kraju stajala europskog proljeća.