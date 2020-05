BJELICI SE MOŽDA NEĆE SVIDJETI NJEGOVE IZJAVE: Najveći Dinamov dragulj progovorio o hladnom odnosu s bivšim trenerom

Govorilo se da je premlad i neiskusan, da sa svojih 18-19 godina još nije materijal za prvu momčad

U slavnoj i možemo slobodno reći povijesnoj, eri trenera Nenada Bjelice očekivalo se da će i najveći Dinamov dragulj, mladi Antonio Marin, procvasti, ali to se na koncu ipak nije dogodilo. Marin je ostao na margini prve momčadi, a Bjelica mu je davao tek mrvice i nikada zapravo nije dobio priliku dokazati se.

Dinamo, zapravo, nikada nije imao problem s guranjem mladih zvijezda u prvu momčad, ali kod Marina, odnosno Bjelice, ta je praksa izostala.

‘Više sam od njega očekivao’

Sada je mladi nogometaš Dinama u razgovoru za SN otkrio što se događalo i komentirao je Bjeličinu opasku da je od njega više očekivao.

“Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Kao što je on očekivao više od mene, tako sam ja možda očekivao više od njega, ali nema se smisla vraćati na to. Želim mu puno sreće u nastavku karijere i hvala mu na pažnji koju mi je poklonio. Bilo je tu još stvari kojima mi je na svoj način pokazao da mu je stalo do mene. Dao mi je i neke knjige koje mi mogu pomoći i sve sam ih pročitao”, rekao je Marin.

No, sada je tu novi trener, Igor Jovićević, koji će mi vjerojatno biti naklonjeniji, a Marin će imati priliku zaslužiti svoje mjesto u momčadi.

“Vrijeme je da napravim neki iskorak. Nije lako igrati u Dinamu jer je velika koncentracija kvalitete. U nižim kategorijama se tu i tamo možda možeš švercati, ali na ovom nivou ne. Osim toga, ja se za poziciju borim s hrvatskim reprezentativcem Mislavom Oršićem, koji je ovog ljeta trebao biti na Euru. No bit će prilika za dokazivanje. Ja sam spreman za izazove”, kazao je Marin.