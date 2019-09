BJELICI PUKAO FILM NAKON PORAZA U VARAŽDINU: ‘Gadi vam se HNL? E sad je dosta, više nećete igrati’

Bjelica je na Varaždin poslao B momčad s čak devetoricom razlitčitih igrača u odnosu na okršaj s Atalantom

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je izrazito razočaran nakon poraza od Varaždina u devetom kolu Prve HNL. Dinamo je poražen s 1:0 na gostovanju u Varaždinu, a Bjelica je nakon utakmice malo izgubio živce.

Bjelica je na Varaždin poslao B momčad s čak devetoricom razlitčitih igrača u odnosu na okršaj s Atalantom u Ligi prvaka prije nekoliko dana. Trener Dinama je sjajno rotirao momčad prošle sezone i kod njega su svi imali priliku, ali se sve do sada to nije osjetilo na rezultatima.

U čemu je stvar, pokušao je objasniti nakon utakmice.

“Čestike domaćinu na zasluženoj pobjedi, pokazali su jako puno borbe i želje za pozitivnim rezultatom. Mi smo vjerojatno mislili da će to biti puno lakše nego što je bilo, uz to tako bude kad ne zabiješ neke jako dobre situacije, pucaš malo pokraj gola ili golman obrani. Zaslužena pobjeda Varaždina, čestitam im na tome. Nama je ovo dobar šamar da vidimo da samo s maksimalnim pristupom možemo pobjeđivati. Jednostavno nemam objašnjenje zašto nije bilo tog pristupa. Svi misle da trebaju igrati u svakoj utakmici, u Europi, kad oni to misle i na poziciji na kojoj misle. Onda se svi zivkaju međusobno, pokušavaju doći do beneficija. Kod mene nema beneficija”, kazao je i onda prešao na stvar.

Gadi im se HNL?

“Jedino kako mogu pokazati da zaslužuju biti tu jedino je mjerilo teren. Nekolicina njih koji bi rado igrali ove najveće utakmice, a svaka je velika za mene, jako su malo danas pokazali. A to je mjerilo za ono što dolazi u budućnosti. Na ovaj način malo će ih dobiti priliku u najvećim utakmicama. Možda ću manje rotirati. Prema zaslugama će igrati. Pojedinci koji su prije bili sretni igrati HNL, sada im se gadi igrati HNL. A prošle godine su bili sretni. Onda neće igrati. Ima mladih igrača koji žele igrati. Tko ne želi igrati i kome dres nije svetinja, taj neće igrati, mogu zvati menadžeri, novinari, guranje… neće ići, meni je svejedno. Mjerilo je teren, dok ne pokažu – neće igrati”, rekao je pomalo ljutiti Bjelica.

“Moraju poštivati Dinamo, klub koji ih na vrijeme redovno plaća. Imaju ugovore da treniraju, a trener odlučuje kada igraju. Puno se energije troši da bi bili dobri i strpljivi. Radi, šuti, treniraj, a ja kad odlučim onda igraš. Ne želim individualne razgovore. Mjerilo je teren, pokazuju se na terenu, a ja kad kažem da igraju onda igraju”, naglasio je na kraju.