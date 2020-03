Otkazi stigli nakon što je kompletna prva momčad Dinama odbila smanjenje plaća zbog pauze u hrvatskom prvenstvu.

Vodstvo hrvatskog nogometnog prvaka Dinama uručilo je u četvrtak navečer otkaz cijelom stožeru trenera Nenada Bjelice.

Otkaz su dobili Rene Poms, Nino Bule, Silvije Čavlina, Martin Mayer, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović, objavio je Dinamo na službenoj internetskoj stranici.

Ti su otkazi stigli nakon što je kompletna prva momčad Dinama odbila smanjenje plaća zbog pauze u hrvatskom prvenstvu.

KRIZA U DINAMU! Odluka čelnika zagrebačkog kluba jedna je od najšokantnijih ikad; ‘Ovog je puta situacija specifična’

Poruka Bjelice

Kako pišu Sportske novosti, oglasio se i Nenad Bjelica. Još uvijek aktualni trener Dinama, doduše, nije dao službenu izjavu, ali je na svojem Whatsappu napisao znakovit citat.

“Neki ljudi te nikada neće voljeti, zato što tvoj duh smeta njihovim demonima”, napisao je Bjelica.

BAD BLUE BOYSI UDARILI PO MAMIĆU I POSLALI PORUKU IGRAČIMA: ‘Sad imate priliku pokazati kakvi ste’

Zanimljivo, u javnost (koja je uglavnom osuđivala nogometaše prve momčadi Dinama) procurila je informacija da su igrači Dinama u tajnosti donirali klinici “Dr. Fran Mihaljević” više od 120 tisuća eura vrijedne respiratore i monitore.

Antolić: ‘Ne radi se o udaru na igrače’

U petak je Dinamo u prostoru maksimirskog stadiona predao dva potpuno opremljena sanitetska vozila zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske vrijednosti pola milijuna kuna, uz dvije donacije od po 250.000 kuna za obnovu Klinike za dječje bolesti Zagreb i Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici, koje su oštećene u razornom potresu.

Nakon svečanosti Krešimir Antolić je iznio stav Uprave GNK Dinamo na medijske napise koji su se pojavili o raskolu između vodstva kluba i svlačionice nakon odluke o smanjenju plaća.

“Oko mjera koje smo poduzeli smo sve rekli u našem priopćenju. Onaj tko je razuman, realan, normalan, on će prepoznati naše namjere i zašto smo sada uveli mjere racionalizacije i štednje. Ne zato što smo u nekoj panici, nego zato što razmišljamo što će biti za tri, šest ili devet mjeseci”, rekao je Antolić i dodao da “svatko mora imati odgovornost za javno izgovorene riječi” te da se “ne rade manipulacije i neistine”.

Pogledaj fotogaleriju

“Pustite da sa svojim igračima riješimo i da kroz razgovor oni shvate da je to usmjereno za očuvanje njihovih ugovora i za osiguranje njihove egzistencije, kao što je to prihvatilo 90 posto drugih ljudi koji od Dinama svaki mjesec dobivaju plaću. U situaciji kad ljudi nemaju gdje živjeti, kad se ruše stanovi i kuće, kad ljudi umiru po bolnicama, sad je tema odnos Dinamovih igrača i Dinama. To su naši igrači. To nisu ničiji drugi igrači. Nemojmo od toga raditi hektiku niti histeriju. Kroz par dana ćemo sjesti s njima i sto posto će shvatiti o čemu se tu radi, da se ne radi ni o kakvom udaru na njih”, zaključio je Antolić u obraćanju medijima.