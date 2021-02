Govorio je Bjelica i o Varaždinu za koji smatra da su iznimno opasna momčad

Nenad Bjelica i njegov Osijek u petak će od 18 sati nastaviti svoj pohod na sam vrh HNL ljestvice. Osječani će na neugodnom gostovanju kod Varaždinaca tražizi nove bodove kako bi pokušali ugroziti Dinamo na prvom mjestu.

Trener Osijeka stao je uoči utakmice pred novinare te objavio loše i dobre vijesti, a najbolja je mogućnost da Ivan Santini zaigra već u petak.

“Situacija je takva ga Grezda, Ndockyt i Topčagić neće biti s nama. Topčagić dolazi iz Austrije i mogli bismo ga imati za mjesec i pol-dva možda. Ndockyta sigurno neće biti do ljeta, a Grezda teško da se možemo nadati da će se uskoro vratiti. Pozitivna vijest da smo dobili danas potvrdu registracije Ivana Santinija. Riješili smo to u vrlo brzom roku preko HNS-a i FIFA-e, a radi se o privremenoj registraciji. On već može biti na raspolaganju i bit će među putnicima za Varaždin”, rekao je Bjelica pa objasnio kakvo je stanje s formom novopridošlih igrača.

“Mato Miloš nije igrao šest mjeseci, a gurnuli smo ga u vatru i pokazao je da je na vrhunskom nivou. Ivan Santini je bio u treningu, malo smo ga opteretili pa ga je uhvatio umor, što je bilo ciljano. Nismo se nadali da će on ovako brzo biti s nama. Njegova klasa se vidi u svakom potezu. Gyurcso je također na raspolaganju”, rekao je Bjelica.

BJELICA KONAČNO OSIGURAO NAJVEĆE POJAČANJE OVE SEZONE: Mogao bi debitirati već sutra

‘Nezahvalno je uspoređivati ovaj Varaždin s Toplakovim’

Govorio je Bjelica i o Varaždinu za koji smatra da su iznimno opasna momčad.

“Drago mi je da je Zoran dobio šansu, on je vojnik Varaždina. On je malo mlađi od mene, igrao je tu sa mnom u jednoj od najperspektivnijih generacija. Mislim da je Varaždin na proljeće 4. najbolja momčad po bodovima. Nezahvalne su usporedbe Varaždina s Toplakom, to su isti igrači i igraju na sličan način. Za nas je svaka utakmica derbi, važna utakmica. U obje utakmice s Varaždinom je bilo na knap. Nadam se da ćemo ići na svoj maksimum i doći do nove pobjede. Varaždin izgleda agresivno i poletno na terenu. Ima tu jako kvalitetnih igrača koji mogu odigrati i visoki presing ako treba”, objasnio je trener Osijeka.