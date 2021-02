Derbi Dinama i Osijeka na rasporedu je u subotu u 17:30, a nadajmo se da ćemo nakon njega pričati o dobrom nogometu, a ne o lošem suđenju

Kakav derbi nas čeka u subotu. Dvije momčadi sa samog vrha HNL ljestvice – Dinamo i Osijek – borit će se za prvo mjesto u Maksimiru.

Za Nenada Bjelicu ova je utakmica posebna je r može svoju bivši momčad ostaviti iza sebe na ljestvici i tako Osijek gurnuti u prvi plan za osvajanje naslova prvaka Hrvatske. No derbi će se odviti u sjeni velikih previranja u našoj ligi. Obih se dana puno priča o suđenju, HNS je raspustio cijelu sudačku komisiju.

Bjelica je u intervjuu za Jutarnji list objasnio kako misli da se pronalaze i pogreške koje to zapravo nisu.

“Sigurno je da su forma i rezultati Osijeka mnogima trn u oku i velik problem. Kada je Osijek zaostajao 15-20 bodova, nikome nije smetao, a u ovoj situaciji pronalaze se i neke pogreške koje možda i nisu pogreške, ali to ostavljam na savjest onima koji se prije nisu javljali, a sada to čine. Mi se prvi želimo prema sucima i prema drugim klubovima pošteno odnositi i ne komentirati druge, a sada vidimo da ima dosta kaubojštine, nekog naslijeđa iz prošlih vremena. Mi se ne želimo tako ponašati, nego dostojanstveno. Želimo biti primjer svima, ali isto tako ne želim da nas drugi uzimaju kao primjer u svojim analizama za svoje interese”, objasnio je Bjelica.

‘U Poljskoj su mi stavljali mikrofon’

Bjelica tijekom utakmica dosta komunicira sa sucima, a kaže da je u Poljskoj čak imao i mikrofone koji su hvatali sve što govori sucima za vrijeme utakmice.

“To je normalno. Tako je uvijek bilo i bit će, samo što se sada sve čuje. U Poljskoj su mi čak stavljali mikrofon pred zonom kretanja pa su onda sve to secirali u detalje. Živimo od emocija i u tih 90 minuta nekada se povisi ton, nekada želiš profitirati od neke situacije, ali kada utakmica završi, sve te polemike treba zaboraviti. Ponavljam, ne želim se opterećivati suđenjem, niti mi je važno tko će nam u subotu suditi. Ne moram to uopće znati do početka utakmice jer imam povjerenja u bilo koga tko bude na terenu”, rekao je, između ostalog u intervjuu Bjelica.

