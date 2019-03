BJELICA SE OGLASIO NAKON ŠTO MU JE ODREĐENA KAZNA: ‘Ne kajem se, na ovakvim utakmicama trener i ne treba’

Ni kazna nije poljujala dobro raspoloženje stratega Modrih

Kao što se i očekivalo trener Dinama Nenad Bjelica neće voditi Modre protiv Benfice u prvoj utakmici osmine finala Europske lige. Uefa ga je kaznila jednom utakmicom suspenzije zbog isključenja u uzvratnoj utakmici 16-ine finala protiv Viktorije Plzen.

Nakon niza prigovora trener Dinama isprovocirao je isključenje kada je, nakon što je jedan češki igrač odugovlačio s prepuštanjem lopte dinamovcima uz aut liniju, odlučio omesti ga u izvođenju istog.

Preuzeo odgovornost

”Ne treba dramiti. Prije svake utakmice razgovaramo o nepredviđenim situacijama koje se mogu desiti. Uvijek smo pripremljeni. Znam koga imam na terenu, koga na klupi, tako da neće biti problema”, rekao je Bjelica o kazni pa nastavio:

”Ne kajem se. Kazna je opravdana. Zaslužio sam isključenje. Ulog je bio velik. Izdale su me emocije i prihvaćam odluku UEFA-e. Neke stvari ne možete planirati. Nije mi ovo bilo prvi put da sam isključen. Dogodilo se to i u Austriji, ali kako je to bilo davno, sigurno da je zato kazna minimalna. Bila je to olakotna okolnost. Rekao bih da na ovakvim utakmicama trener i ne treba. Strahovao sam od veće kazne, ali ovaj moj prekršaj i nije bio za neku težu kaznu.”