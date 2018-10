BJELICA PROKOMENTIRAO VELIKU POBJEDU DINAMA: Progovorio i o svom ozlijeđenom adutu

‘Mogu biti zadovoljan, ne samo rezultatom, već i našom igrom’

Nogometaši Dinama u četvrtak su navečer odigrali još jednu veliku utakmicu. Prvak Hrvatske je u Bruxellesu svladao Anderlecht 2-0. I tako hrvatski prvak nakon dva kola na svom kontu ima maksimalnih šest bodova, proljeće u Europi sve je bliže po prvi put nakon 48 godina posta.

Hajrović i Gojak za tri boda

Dinamo je došao golovima Izeta Hajrovića iz jedanaesterca u 19. minuti i Amera Gojaka u 69. minuti. Obje momčadi su utakmicu završile s desetoricom igrača jer su crvene kartone dobili Ognjen Vranješ (46) i modri branič Kevin Theophile (90+2). Nakon utakmice, trener Dinama Nenad Bjelica prokomentirao je slavlje svoje momčadi…

“Mogu biti zadovoljan, ne samo rezultatom, već i našom igrom. U svim segmentima smo bili bolji od dobrog suparnika koji je u krizi, ali i dalje ima odlične igrače. Oni su danas puno riskirali, mi smo to na najbolji način iskoristili pa čestitam svim svojim igračima, ali i našim navijačima. Gojak i Olmo su vršili odličan visoki presing na njihovu zadnju liniju, nismo im dali da se razmašu. A kada su krila disciplinirana kao danas, onda je i obrani puno toga lakše. Svi su odigrali sjajno, od prvog igrača, do onih koji su ušli s klupe” rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

‘Puno smo toga napravili kroz sredinu’

“Znali smo kako u veznoj liniji imaju dva vrlo dobra igrača, ali i da će tu biti prostora za nas. Puno smo toga napravili kroz sredinu, imali smo puno kvalitetnih situacija, morali to sve skupa i ranije završiti, a ovako smo se tresli do tog gola Gojaka. No, sve to nam je dobra škola za dalje, najvažnija je pobjeda.”

Bjelica je otkrio situaciju s Dilaverom…

“On je dobio udarac u rebro, vidjet ćemo po dolasku u Zagreb je li slomljeno ili samo natučeno. Žao mi je što je Theophile na samom kraju dobio crveni karton, neće ga biti u Trnavi, ali imamo dosta dobrih igrača koji ga mogu zamijeniti”, rekao je Bjelica, prenosi Goal.com.

Nakon dva kola 6 bodova

Dinamo nakon dva kola ima šest bodova, to izgleda sjajno…

“Izgleda jako dobro, ali rekao sam da nam ni šest bodova ništa ne garantira. Idemo sada probati dobiti u Trnavi, tamo se igra bez publike, pa je to na neki način naša minimalna prednost. Ali, lako je pričati i govoriti, treba kvalitetu pokazati na terenu. To smo napravili sada u Bruxellesu, želimo i u Slovačkoj. A onda se možemo nadati proljeću u Europi” završio je Bjelica.