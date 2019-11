BJELICA PROGOVORIO O ‘DEMOTIVIRAJUĆEM’ MAKSIMIRU I ODNOSU S MAMIĆEM: ‘On je stvarao ovaj Dinamo, čujemo se redovno’

Govorio je Bjelica i o maskimirskom stadionu koji nije u dobrom stanju, pogotovo kad govorimo o europskim utakmicama

Dan nakon dramatične utakmice na Maksimiru između Dinama i Šahtara u 4. kolu Lige prvaka koja je završila remijem 3:3 trener hrvatskog prvaka Nenad Bjelica pojavio se u studiju N1 televizije.

Odmah na početku je otkrio Otkrio kako nije noćas puno spavao, a u sklopu intervjua govorio je i o svom odnosu s nekadašnjim izvšnim dopredsjednikom Dinama Zdravkom Mamićem.

“Zdravko Mamić je godinama stvarao ovaj Dinamo. Organizirao je klub. U sezoni kada sam došao radili smo na stvaranju momčadi. On je doveo Petkovića i Oršića. Čujem se s njim redovno. Čuo sam se s njim i nakon jučerašnje utamice. Ponosan je na dečke i uvjeren je da ćemo ostvariti naše ciljeve. On je doveo Petkovića i Oršića, a ne ja”, rekao je Bjelica u gostovanju na N1 televiziji.

Govorio je Bjelica i o maskimirskom stadionu koji nije u dobrom stanju, pogotovo kad govorimo o europskim utakmicama.

”Na svakog protivnika koji tu dođe za njega je to demotivirajuće. Ne mogu vjerovati da se to politički ne može riješiti. Modrić, Mandžukić ili bilo tko od njih je napravio sto puta više od bilo kojeg političara za Hrvatsku. Nejasno mi je da se to ne može riješiti i da igramo na tako neuglednom stadionu”, rekao je Bjelica.