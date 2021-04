Osvrnuo se Bjelica i na Istru s kojom Osijek igra u subotu

Nogometaši Osijeka u subotu 3. travnja od 15 sati gostuju kod Istre 1961 protiv koje će Bijelo-plavi zaključiti treći prvenstveni krug i tražiti treću ovosezonsku pobjedu u ogledima ove dvije momčadi.

Trener slavonskog kluba Nenad Bjelica iskoristio je reprezentativnu stanku za osvježiti momčad, a najvažnija vijest je da se svi reprezentativci sa svojih akcija vraćaju zdravi. Damjan Bohar i Mario Jurčević su već u četvrtak trenirali s momčadi, Mihael Žaper će suigrače dočekati u Rovinju, dok se Laszlo Kleinheisler u Osijek vraća u poslijepodnevnim satima.

“Prvi tjedan smo radili na regeneraciji i održavanju fizičke snage, u drugom smo se posvetili fizičkom dijelu, ali i poboljšavanju svih elemenata nogometne igre. Imali smo na raspolaganju 15 igrača i tri vratara, trenirao je i Vedran Jugović koji je spreman za utakmicu, dok oporavak Danijela Lončara ide na zadovoljavajući način i vjerujemo da bi protiv Slaven Belupa mogao biti na raspolaganju. Vjerujem u dobru utakmicu u Puli i našu pobjedu”, rekao je Bjelica uoči utakmice.

Zanimljiva anegdota

Osvrnuo se Bjelica i na Istru.

“Istra 1961 je respektabilna momčad s mladim trenerom Danijelom Jumićem koji ih je pokrenuo. Vidi se poboljšanje u kvaliteti nogometa, energiji i rezultatima. Čeka nas veliki izazov, ali bez obzira na sve to vjerujem u momčad, našu snagu, naš duh i našu formu i da ćemo protiv Istre 1961 koja je u uzletu osvojiti tri boda.

Budući da će se protiv Istre 1961 zaključiti treći prvenstveni krug pa na gostovanju kod Slaven Belupa zakoračiti prema završnici sezone”, rekao je trener Osijeka pa ispričao zanimljivu anegdotu još iz vremena kad je vodio Wolfsberger u drugoj austrijskoj ligi.

“To vam je sigurno rekao predsjednik Wolfsbergera, on nije bio tamo, samo je čuo tu priču. Istina, razbio sam tanjur na kojem je bio simbol Altacha. U tom trenutku je to bilo potrebno, te sam dobio dobru reakciju momčadi. Rekli su da će Altach biti ispred nas, pa sam odlučio šokirati igrače. Napravio sam mali igrokaz, te sam motivirao momčad i uspješno smo završili sezonu na prvom mjestu, deset bodova ispred Altacha. Igračima nekad treba dodatni motivacijski poguranac, ali u ovoj momčadi su svi dečki motivirani pa im je prije utakmice potreban samo mali impuls. On je uvijek drugačiji, nije to uvijek bacanje tanjura jer ne bi to onda imalo efekta”, objasnio je Bjelica.