BJELICA POLUDIO: ‘Neću niti ja niti Dinamo trpjeti povlačenje ručne. Nema kod mene takvih stvari. Tko ne da sve od sebe…’

‘Neću niti ja niti Dinamo trpjeti povlačenje ručne’

Dinamo je u nedjelju poslijepodne u Gorici došao do bodova protiv istoimenog domaćina 2-1. Dogodilo se to u 25. kolu prve hrvatske nogometne lige. Rutinska pobjeda za tvorca modrog povijesnog uspjeha Nenad Bjelica to ipak nije bila. Prema njemu i onom što je kazao nakon susreta, Gorica je po prikazanom zaslužila remi. Strateg modrih smatra kako je njegova momčad ovaj susret riješila individualnom kvalitetom.

‘Bitno da smo pobijedili’

“Bitno je da smo pobijedili nakon teškog četvrtka. Važno je da su tri boda tu, rekao je Bjelica, a onda kritizirao svoju momčad. Čestitam Andriću, nije lako zabiti dva gola iz penala u istoj utakmici, znam to iz svog iskustva. Čestitam Gavranoviću i Dilaveru na dobroj utakmici, a ostale neću komentirati. Dinamo mora igrati puno bolje nego danas. Neću niti ja niti Dinamo trpjeti povlačenje ručne. Nema opuštanja. Nema kod mene takvih stvari”, kazao je nakon susreta u obraćanju javnosti Nenad Bjelica, kojeg je zasmetao nedostatak angažmana pojedinih igrača, prenosi 24 sata.

“Imamo veliku bodovnu prednost i širok igrački kadar i svaka prilika koju dobiju igrači, oni to moraju iskoristiti na najbolji mogući način.

Atiemwen izašao na poluvremenu zbog ozljede

“Atiemwen je izašao na poluvremenu zbog ozljede. On je okrenuo zglob, vidjet ćemo sutra na pregledu jesu li mu otišli ligamenti”, istaknuo je Bjelica.

Nogometaši Dinama pobijedili su kao gosti Goricu sa 2-1 (1-0) i time još više učvrstili prvo mjesto na prvoligaškoj ljestvici. Susret između prvoplasirane i šesteroplasirane momčadi prvenstva ostat će zapamćen po tome što su sva tri zgoditka postignuta iz kaznenih udaraca.