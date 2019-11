BJELICA POLUDIO NAKON UTAKMICE SA ŠAHTAROM: ‘Ma to je čisti skandal! Stalno je cirkus s tim, daj se više dogovorite što ćete’

Trener Nenad Bjelica došao na red i bio je podosta ljutit

U susretu četvrtog kola C skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je pred 28.316 gledatelja na stadionu Maksimir odigrao 3-3 protiv Šahtara primivši dva gola u sudačkoj nadoknadi. Dinamo i Šahtar su odigrali ludu utakmicu. Gosti su poveli, Dinamo je potom okrenuo rezultat s tri gola, da bi Ukrajinci u sudačkoj nadoknadi zabili dva gola za 3-3. Šahtar je treći pogodak postigao u petoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Nakon utakmice kratko je dao izjavu jedan od junaka. Luka Ivanušec jedan od strijelaca pokušao je objasniti što se dogodilo: “Ne znam, kad imaš 3:1 misliš da je gotovo, možda smo se opustili. Moram pogledat snimku ponovo ne znam je li bio gol. Drago mi je zbog gola, ali šteta što nije ništa promijenio. Nažalost nismo uspjeli dobiti utakmicu”.

Zatim je trener Nenad Bjelica došao na red i bio je podosta ljutit. “Dobro, tužan sam jer nismo dobili, bili smo bolji, naše šanse su bile bolje, oni su došli do dva gola kada su ušli u rizik. Odigrali smo borbeno i zaslužili pobjedu, ali ostajemo u igri za plasman”, kazao je u uvodu Bjelica.

Prvi gol Šahtara Bjelica objašnjava ovako. “Slabo smo stajali na terenu, kasnili smo u duelu, ispali su vezni igrači ne pratimo dobro igrače iz drugog plana. Danas su oni igrali sa širokim krilima i nije nam 3-5-2 uspjelo pa smo prebacili na 4-2-3-1”, veli Bjelica.

Poludio zbog suca i VARA

Zatim je Strahonja u studiju HRT-a kratko analizirao sporne situacije iz prvog dijela kada nisu dosuđeni kazneni udarci na Ademiju i Petkoviću, a Strahonja je potvrdio kako je sudac donio dobre odluke. Bjelica je tu eksplodirao.

“VAR je obično s****! Ako oni imaju VAR, a ne žele ga gledati šta će im onda?! Maknite VAR, ubijate time emocije… Ako je bila pogreška bila je. Što se mene tiče VAR ne treba. Bitna je interperetacija. VAR je cirkus vani, vani se svi bune oko toga, u Engleskoj u Italiji. Ja sam proitiv VAR jer ne pomaže”, grmio je Bjelica u studiju.

Kratko se prebacio na komentare posljednjih trenutaka utakmice kada je Dinamo prokockao vodstvo od dva gola.

“Mi smo dobro izgledali do 93 minute. Oni nama do 3:1 nisu zapucali na gol, ali to je velika ekipa ima dobre pojedince koji znaju iskosrtiti pad koncentacije… Moro crveni karton? To su emocije, mogo je povuć nogu ali dešava se”, veli Bjelica.

Objasnio što se dogodilo

Što se dogodilo na kraju? “Tri jedan vodiš u produžeku, normalno je da se malo povučeš… Oni su gurnuli igolmana u napad vadili stopera stavili napadača. Pa su dali jedan pa drugi gol”, kratak je bio Bjelica. “Dobro, bila je dobra reakcija napadača, Leovac je zakasnio u duelu, ali dešava se”, komenirao je tako drugi gol Šahtara.

Onda je došla na red sporna situacija kod penala za Šahtar. Strahonja je ustvrdio kako nema dileme oko penala, a Bjelica je ponovo detonirao.

“Ma zašto imamo VAR? Zašto imamo VAR? Sudac je sudio penal za faul na Taisonu, a onda je promjenio odluku i dosudio penal za nešto što se dogodilo pet sekundi ranije. On je sudio penal nad Taisonom, a ovaj nad Pjatovim zbog kojeg je i dosuđen na kraju penal nije niti vidio. On svira penal na nešto sasvim drugo. Dogovorite se suci više kad se to može korsititi i kad ne. To je cirkus i to je skandalozno… Rekao sam to kada sam radio u Poljskoj, evo i sada ću u Hrvatskoj i u Ligi prvaka. “, ljutito će Bjelica.

“Pa ja to gledam svaki vikend u Italiji i vani… Svugdje isto, pa nemoj mi suditi zaleđe u jedan milimetar… Ma to je samo puno baba kilavo dijete”, rekao je Bjelica i odjurio iz studija.