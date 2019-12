S Europskom ligom bili bi zadovoljni, ali Dinamo ipak više želi ostati u Ligi prvaka

Dinamova čarolija. Tako se zove, ne samo ono što je zagrebački klub napravio ove godine, nego i kućica na zagrebačkom adventu na kojem je sve u znaku Dinama. Pa tako hamburger dolazi u plavim pecivima, plavi su i pereci, i buncek se čak zove BBB – Big Blue Buncek. A da bi stvar bila još plavija, iza šanka grah, kobasice i burgere povremeno poslužuju i Dinamovi nogometaši.

Danas su se u ulozi burger majstora okušali Bruno Petković i Izet Hajrović pa su uz slastice fanovi tražili i njihove autograme.

A veliku godinu koja je iza njih Dinamo je odlučio proslaviti večeras. Novi fosili su zagrijali atmosferu.

Gost RTL Direkta bio je trener Dinama, Nenad Bjelica.

Priznao je kako Dinamovi igrači imaju dozvoljen izlazak do 23 sata, ali i koje su mu najbolji trenuci u sezoni dosad.

“Imali smo jako puno dobrih trenutaka, mislim da su one s Viktorijom Plzen i Benficom kod kuće bile najbolje utakmice u prvom dijelu sezone i u drugom dijelu pobjeda protiv Atalante i nadamo se da će utakmica protiv Cityja biti najbolja”, kazao je Nenad Bjelica.

Objasnio je što će ih motivirati protiv Manchester Cityja na zagrebačkom Maksimiru.

“Siguran sam da će Maksimir biti pun. Uz podršku naših navijača, vjerujem da je moguće i pobijediti. Spremni smo za to i vjerujem da možemo biti bolji od njih”, rekao je Bjelica.

Bili bismo zadovoljni s Europskom ligom

Priznao je da je najvažnije kako će Dinamo odigrati tu utakmicu.

“Josep Guardiola je jako dobar trener i teško mu je ‘ući u glavu’. U toj utakmici će biti najvažnije kako ćemo mi igrati i ako budemo na vrhunskom nivou onda možemo pobijediti tako velikog trenera.”

S Europskom ligom bili bi zadovoljni, ali Dinamo ipak više želi ostati u Ligi prvaka.

“Razmišljamo samo o pobjedi”, zaključio je trener Dinama.

Ponosan je i zbog toga što su neki dinamovci postali hrvatski reprezentativci.

“To nas čini ponosnima u Dinamu. Rezultat je to napora je to svih ljudi koji rade tu, ne samo trenera i stožera. Pokušat ćemo stvoriti i još kojeg”, rekao je Bjelica.

“Prema igračima se ponašam humano”

Nada se kako će uskoro krenuti gradnja zagrebačkog stadiona te i ako će morati igrati u Osijeku da će imati vrhunsku podršku. Kaže i kako zasad Dinamo nema potrebu za prodajom igrača.

“Hoće li doći do neke dobre ponude, teško je to reći. Naravno da je teško zadržati igrače kad dođu takve ponude. Nastojat ćemo ih zadržati do ljeta”, objasnio je Bjelica.

Kazao je i kako mu nije naporno putovati na relaciji Klagenfurt-Zagreb jer mu je obitelj sve na svijetu.

“Rezultati s Dinamom su više mogući što sam bliže obitelji, ovako se vidimo jako često. Ništa mi nije teško za moju obitelj”, kazao je.

Prema igračima, kako kaže, ponaša se humano, ali i razumije njihove probleme.

“Human sam prema njima, razumijem njihove probleme, na terenu tražim maksimum od njih. Spremni su se ‘bacati na glavu’ svaku utakmicu”, objasnio je.

Rekao je i kako očekuje da će Vatreni proći skupinu te je pohvalio izbornika Dalića.

“Očekujem da će Hrvatska proći grupu, Zlatko Dalić je odradio dobar posao. Mi stvaramo igrače za repku i izbornik je to prepoznao i oni daju dodatnu vrijednost”, zaključio je trener Dinama