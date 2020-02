BJELICA OTKRIO U KOJEM BI KLUBU SIGURNO HTIO NASTAVITI KARIJERU: ‘Sigurno bih prihvatio posao, ali nikada se neću nuditi’

Pitali su Bjelicu i može li se zamisliti jednoga dana u Bundesligi

Trener Dinama, Nenad Bjelica, dao je opširan intervju za njemački Sport1 u kojem je govorio o nedavnom megatransferu Danija Olma u Leipzig, zatim o Niki Kovaču nekadašnjem suigraču, a danas kolegi treneru, no govorio je i o svojoj karijeri i ambicijama da trenira u “ligi pet”.

Prvo su ga pitali o Daniju Olmu, kakav je kao osoba i što se od njega može očekivati.

“Odličan nogometaš i odlična osoba, vrlo prizeman. Odrastao je u Španjolskoj do svoje 16. godine. Nakon toga je došao u Dinamo i nije imao lagan put u prve dvije godine. No posljednje dvije sezone vrlo dobro se razvio te bio naš najbolji igrač. On je bio nezamjenjivi asistent i golgeter u našoj momčadi. Vjerujem da je izabrao pravi klub u RB Leipzigu”, rekao je Bjelica.

Olmo je igrač za Real i Barcelonu

Tražio ga je i Bayern, a zašto Bjelica misli da je Leipzig bolji odabir.

“Imam osjećaj da se u Bayernu ne koriste mladi igrači koliko u Leipzigu. Borussia Dortmund radi nešto slično kao Leipzig. No u Leipzigu je povjerenje u mlade igrače za stupanj veće nego u ova dva kluba. Dani je također bio impresioniran pozivom trenera Juliana Nagelsmanna koji ga je uvjerio da dođe tamo. To je izuzetno važno za Danija, on je vrlo osjetljiv, jednostavan momak. Kada osjeća povjerenje trenera, on ide kroz vatru za njega. Tako je bilo i sa mnom. Dečko će pokazati Nagelsmannu koliko je dobar igrač”, veli Bjelica.

Međutim, naglašava kako je Olmo ipak igrač za veće klubove. “U Leipzigu sada ima mir i može nastaviti raditi na sebi. Sljedeći skok u veći klub neće se dugo čekati. Nemam ništa protiv Leipziga, to je veliki klub, ali Dani ima potencijal za klubove poput Real Madrida ili Barcelone”, rekao je Bjelica i potom pojasnio zašto misli da Olmo može igrati u najvećim klubovima.

“Psihički je vrlo jak i uvijek je nogama na tlu. Na terenu i pored njega, fokusiran je samo na nogomet. Kada je na terenu, opasan je po gol protivnika. Ima oko za prepoznati situaciju, dribling u situacijama jedan na jedan. I to može koristiti na više pozicija. Mogao je igrati na svim pozicijama u našem veznom redu. No, njegov je mentalitet, koji mnogi mladi igrači nemaju, jedinstven. Dani može daleko s tim”, rekao je Bjelica.

O odnosu s Kovačem

Zatim su ga pitali za Niku Kovača, koji je dobio otkaz u Bayernu nakon vrlo uspješne prve sezone i naslova u Bundesligi i kupu.

“Imamo jako dobar odnos. Kada sam igrao u Kaiserslauternu bili smo protivnici na terenu, a onda smo bili zajedno u reprezentaciji Hrvatske i išli na trenerske tečajeve u Hrvatskoj. S vremena na vrijeme razgovaramo i razmjenjujemo ideje. Uistinu cijenim Niku i nadam se da će nastaviti nizati uspjehe kao u prošlim godinama. Bio je vrlo uspješan s dva trofeja. Imao je problema s nekim igračima, ali je radio dobar posao. Uz malo više povjerenja klupskih čelnika u njega, napravio bi sigurno više toga. Smatram da nije pošteno da je dobio otkaz jer je postigao gotovo sve tamo. Ipak, neke stvari su u Bayernu važnije pa je morao otići. Jako mi je žao zbog njega, no on će uskoro ponovno biti uspješan s nekim velikim klubom. Nakon što ste bili trener Bayerna, sva vrata su vam otvorena”, kazao je trener Dinama.

Planovi za budućnost

Pitali su Bjelicu i može li se zamisliti jednoga dana u Bundesligi, posebice zbog toga što tečno govori njemački i dugo je igrao u njemačkoj i austrijskog ligi.

“Jednom sam gotovo završio u Bundesligi, ali na kraju to nije uspjelo. Sada sam u velikom klubu gdje se mogu jako dobro razvijati. Ali u nekom trenutku htjet ću ponovno otići u inozemstvo. U Njemačku, Španjolsku ili Italiju. Želim raditi u jednoj od te tri lige. Još uvijek imam ugovor s Dinamom do 2021. godine, ali Bundesliga je svakako moj san”, veli Bjelica.

Pitali su ga bi li htio voditi Borussiju Dortmund, sada kada se trese klupa Lucienu Favreu. “Sigurno, ali nikada se neću ponuditi nekom klubu”, uzvratio je Bjelica.