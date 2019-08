BJELICA OTKRIO ŠTO SE DOGODILO PROTIV INTERA: Trener komentirao loše izdanje i formu pojedinih igrača

Neuvjerljivo izdanje komentirao je nakon utakmice trener Nenad Bjelica.

U prvoj utakmici 5. kola Prve HNL Dinamo je kao gost u Zaprešiću svladao Inter sa 2-1 (1-1). Domaći su poveli golom Coneva (8), no preokret je kreirao Atiemwen (41, 50). Činjenica je, Dinamo nije izgledao baš najbolje i pobjeda je došla tek nakon što je Interu isključen igrač početkom drugog poluvremena.

“Jako zanimljiva utakmica, obje su momčadi igrale na pobjedu. Inter nas je iznenadio s golom i dosta opasnih situacija na početku, poslije smo preuzeli kontrolu, zabili gol, imali dosta šansi. A kad ne zabijemo gol iz toliko šansi, mogli su nas iznenaditi. No, ipak smo pobijedili. Moram biti zadovoljan s nova tri boda, raduje me dobra forma Atiemwena, Lovre Majera, Gavranović ulazi u šanse, Zabit će on. Majer? Ovo je već visoka razina igre, kvaliteta nije bila upitna, već strpljenje”, rekao je Bjelica koji je protiv Intera poslao pričuvnu postavu, ona udarna vjeronatno ne bi imala toliko problema.