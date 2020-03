BJELICA OTKRIO ŠTO SE DOGAĐA S OLMOM? Ipak nisu razlog Dinamovi bonusi, postoji drugi problem

Naveli smo ranije dva moguća razloga zbog kojih Olmo ne igra

Prije nekoliko dana otvorili smo temu Danija Olma i njegove karijere u Leipzigu. Trebao je biti hit-igrač u Njemačkoj, odabrao je baš Leipzig, iako je navodno na stolu imao i ponudu Barcelone, a onda je naglo nestao s radara.

Naveli smo ranije dva moguća razloga zbog kojih Olmo ne igra, jedan je nešto nerealniji, a tiče se isplate bonusa Dinamu, dok je drugi taj da je Olmu konkurencija u Leipzigu ogromna i jaka i da će se morati lavovski boriti za mjesto u momčadi.

ŠTO SE, ZABOGA, DOGODILO S OLMOM? Dva su razloga zbog kojih Dinamov bivši superstar ne igra u Leipzigu, a pitanje je i kada će

Bjelica o Olmu

Sada je o temi Olmova neigranja u Leipzigu progovorio i trener Dinama, Nenad Bjelica, čovjek koji je od Španjolca napravio europsku senzaciju.

“U Leipzigu je velika konkurencija. Nadalje, kad dođeš u novi klub, prilagodba nekad traje kraće, nekad duže. Dani je u Leipzigu mjesec i pol dana, nisam ni očekivao da će odmah sve biti sjajno i bajno. Kao igrač bio sam u Njemačkoj, to je specifična nogometna zemlja. Gledaju se brojevi, statistika, mnogo se analizira, rade se mnoga testiranja. Je li to razlog zašto Dani ne igra više, ne znam. Oni o svemu ovome što sam nabrojio vode više računa nego o nekom driblingu ili stvaranju viška igrača koji Olmo može napraviti. U Dinamo se to gledalo… To su neke stvari na koje se on mora prilagoditi, ali nemam nikakve sumnje da će on prije ili kasnije biti u standardnih jedanaest Leipziga i da će igrati na razini na kojoj je igrao u Dinamu”, izjavio je Bjelica za Sportske novosti.

Bjelica se ipak ne slaže da Olmovo marginaliziranje ima veze s isplatom bonusa.

“Ne, ne vjerujem u tu priču. Ako je to razlog, onda je to zadnji razlog zašto u ovom trenutku ne igra. Dani je kvalitetan igrač, mentalno jak. Pa i u Dinamu, prvih godinu-dvije nije mu bilo lako”, rekao je Bjelica.

Kada će zaigrati?

Trener je ipak siguran da će Olmo s vremenom dobiti šansu i infiltrirati se u momčad Leipziga.

“Mi s Nijemcima malo toga imamo zajedničko. Olmo će iz ove situacije sigurno izači jači, to definitivno. Njega će to tjerati na još veći rad. U Leipzigu su velika očekivanja, a trener Nagelsmann na kraju krajeva daje prioritet igračima koji su izgurali dosadašnji dio Lige prvaka. Normalno da njima daje prednost u odnosu na Danija”, veli trener Dinama.