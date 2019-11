BJELICA ODGOVORIO NA SRNINE OPASKE O DINAMU: ‘Vidjet ćemo hoće li tako biti’

Nakon utakmice svoje je viđenje Šahtarova čudesnog povratka dao i Srna

U susretu četvrtog kola C skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je pred 28.316 gledatelja na stadionu Maksimir odigrao 3-3 protiv Šahtara primivši dva gola u sudačkoj nadoknadi i tako pokvario izglede za plasman u osminu finala. Dinamo i Šahtar su odigrali ludu utakmicu. Gosti su poveli, Dinamo je potom okrenuo rezultat s tri gola, da bi Ukrajinci u sudačkoj nadoknadi zabili dva gola za 3-3. Šahtar je treći pogodak postigao u petoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Nakon utakmice svoje je viđenje Šahtarova čudesnog povratka, odnosno Dinamova nevjerojatnog prosipanja bodova, dao i Darijo Srna.

“Tete? Mladi dečko odigrao je prvu utakmicu u Ligi prvaka, uzeo je jedanaesterac u zadnjoj sekundi i zabio pogodak. Ipak, uspjeli smo doći do boda i to nas veseli. Bila je ovo dramatična utakmica, slažem se. Najbolja za gledatelje, a najteža za trenere i igrače. Igrali smo bolje nego kod kuće, ali napravili smo nekoliko grešaka, dvije kod dva Dinamova pogotka. To se na ovakvoj sceni i razini skupo plaća”, kazao je Srna.

Bjelica o Srninim opaskama

Međutim rekao je i kako je ovo bio težak udarac za Dinamo. “Mislim da je ovo psihički težak udarac za Dinamo”, rekao je Darijo Srna misleći pritom na to da že Šahtar sada imati psihološku prednost u borbi za drugo mjesto. Obje momčadi imaju po pet bodova, ali Dinamo ima lošiji međusobni ogled s Ukrajincima, što znači da će morati u sljedeće dvije utakmice osvojiti više bodova od Šahtara.

E sada, Srnine komentare novinari su prenijeli Nenadu Bjelici, odnosno, ove o psihičkom stanju Dinama i tvrdnji da je Šahtar u boljoj poziciji.

“Mislim ja da su oni ispucali sreću za tri života. Vidjet ćemo kako će sve završiti”, odgovorio je Bjelica na komentar Darije Srne.

