Nenada Bjelicu i Osijek ovog vikenda čeka utakmica protiv Šibenika. Uoči utakmice koja je na rasporedu u nedjelju od 17:05 sati Bjelica je stao pred novinare.

Pričao je o svojim planovima za utakmicu sa Šibenikom, ali se i osvrnuo na svoje riječi nakon remija Osijeka i Gorice u proteklom kolu. Bjelica je žestoko kritizirao suđenje i VAR, iako voli naglasiti da on nikad ne priča o suđenju. Na konferenciji za medije dotaknuo se te teme.

“Trener sam bio u HNL-u u 84 utakmice, a isključen sam jednom. Igram utakmicu zajedno sa svojom momčadi i želim pobijediti pod svaku cijenu. Nekad nesvjesno pređem granicu, ali to je iz jednostavne želje za pobjedom. Temperament me doveo gdje jesam. U Hrvatskoj sam puno toga napravio, a da sam na liniji stajao kao kofer koji šuti i ništa ne govori bilo bi drugačije. Pokušavam dati svoj maksimum, a isto očekujem i od igrača na terenu”, rekao je Bjelica pa dodao:

“VAR mi nije potreban da bi bio pošten. Nema šanse da ću se zbog nekoga mijenjati. Nekome je to simpatično, a nekome to smeta. Samo uspješne ljude napadaju i samo su na uspješne ljude ljubomorni, na gubitnike nisu. Borit ćemo se pošteno ili nikako. Moje ponašanje možda pređe granicu, ali uvijek je to u nekim okvirima. Nije mi problem ispričati”, zaključio je trener Osijeka.

Podsjetimo, ovako je Bjelica govorio o VAR-u i suđenju nakon posljednje utakmice:

”VAR nam je poništio gol. Nemam zamjerke za suđenje, ali VAR je običan cirkus. To mislim još od vremena kad sam bio u Poljskoj. Ta povlačenja linija, to rade kako nekome odgovara. Te crte nitko živ ne razumije i nitko ne razumije što rade u biti. Te se crte povlače onako kako nekome odgovara. Ti su ljudi fenomeni, vide nešto što nitko živ ne vidi. VAR je uveo prostor za manipulaciju nogometa. Sudac pogriješi, bože moj, ali ovo… VAR ispravlja samo očite greške suca. Ovo nije bila očita pogreška. To je običan nonsens.”