Europska priča zagrebačkog Dinama je završila za ovu sezonu nakon što su “Modri” u susretu zadnjeg kola C skupine Lige prvaka na stadionu Maksimir izgubili od Manchester Cityja sa 1-4, dok je Atalanta u Harkivu pobijedila Šahtar sa 3-0, pa je Dinamo završio kao posljednji. Dinamo je poveo u 10. minuti golom Danija Olma, no gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat sa četiri pogotka, tri je zabio Brazilac Gabiel Jesus (34, 50, 54), a među strijelce se upisao i Phil Foden (84).

Dinamo je hrabro igrao u prvom poluvremenu, čak su i poveli te 24 minute bili u osmini finala Lige prvaka, no City, koji nije u Zagrebu postavio pričuvni sastav već skoro najjači, u drugom dijelu je zaigrao puno ozbiljnije i došao do pobjede.

Što se dogodilo?

Nakon utakmice pred kamerama se pojavio trener Nenad Bjelica koji je bio vidno razočaran, ali ne toliko ogorčen, već više ponosan na to što je njegova momčad prikazala cijele ove sezone.

“Mislim da smo prvo poluvrijeme dobro igrali fizički parirali i dali gol. Možda smo mogli iz neke polukontre nešto, ali dobro. Htjeli smo u nastavku nastaviti tim tempom, ali nas je brzi gol poremetio, pa onda i drugi i treći. Nismo se mogli vratiti”, rekao je u uvodu Bjelica.

“Htjeli smo nastaviti kako smo igrali u prvom dijelu, ali kada igraš protiv Cityja koji je tehnički superioran, puno više trčiš i fizički se trošiš. Oni su iz jedine prigode izjednačili, ali u nastavku smo se dogovorili tako i nastaviti, no nije išlo”, naglasio je trener Dinama.

Sporna je situacija bila oko pogotka Cityja u prvom dijelu kada su dvojica Dinamovih igrača u začetku akcije završila na travnjaku, a nitko nije izbio loptu. “Da, gol nije u dugu fair playa, ali što je tu je. Primili smo takav gol, možda smo mogli bolje reagirati. Nikola Moro je mogao doći pokriti stopera kada je već vidio da su ispali i probati zaustaviti Jesusa, možda ne bi bio zgoditak. Evo gledajte gdje stoji Moro (daleko izvan kaznenog prostora op.a.) i bio bi korisniji da je u zadnjoj liniji. To je taktička pogreška koju ovakve ekipe kažnjavaju”, komentirao je Bjelica.

“Dali su nam gol, pa drugi, treći… Teško se protiv ovakvih ekipa vraćati. Moćni su, a nama je falilo što nismo imali sve igrače na raspolaganju”, napominje trener.

Sumirao sezonu

Stoperski par Ademi-Dilaver?

“Zadovoljan sam, dali su svoj maksimum iako nisu igrali na svojim pozicijama. Ponosan sam na ekipu, vrhunski se ponašaju, profesionalci su, vratili smo vjeru u Dinamu, vratili smo navijače i ostvarili s njima konekciju i to je naša najveća pobjeda”, kaže Bjelica.

City je mljeo po lijevoj strani, Bjelica to tako ne vidi. “Curilo na lijevoj strani? Što to znači? Pa bolji su od nas, to su nogometaši koji bilogdje mogu napraviti višak. Slabija koordiniranost u vezi, evo Gojak stoji predaleko od More, to su oni znali iskoristiti”, kaže Bjelica.

Sumirao je sezonu u Ligi prvaka. “Valjda je tako trebalo biti. Ne znamo zašto smo propustili Šahtar i tu i u Harkivu. Možda će sljedeće sezone biti bolje. Treba još bolje raditi, pojačati se, ali to je teško u ovim uvjertima u kojima živimo i stvaramo momčad, uspjeli smo biti konkretni u ovim utakmicama. Tri i pol utakmice smo bili i više neko konkurentni”, završio.