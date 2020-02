BJELICA NIJE NITI SVJESTAN ŠTO GA ČEKA: Trener Dinama dobit će možda i najgoru kaznu u povijesti HNL-a

Bjelica je eksplodirao nakon prekršaja Stojanovića za drugi žuti i počeo psovati suce

U derbiju 22. kola Prve HNL Osijek je kao domaćin svladao Dinamo sa 1-0 (0-0). Dinamo je u tim trenucima već bio s igračem manje jer je u 67. minuti isključen Dilaver koji je dobio dva žuta kartona. Zagrebački je sastav utakmicu okončao sa samo osmoricom igrača na terenu jer je pred kraj dvoboja zbog ozljede s terena izašao Perić, a trener Nenad Bjelica je ranije iskoristio sve tri izmjene, dok je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade zbog drugog žutog kartona isključen i Stojanović. Na samom kraju utakmice sudac Mario Zebec dao je crveni karton Bjelici i to zbog vrlo ružnih psoviki koje je ovaj uputio na račun sudaca.

Vulgaran ispad

Bjelica je eksplodirao nakon prekršaja Stojanovića za drugi žuti i počeo je psovati suce, a sudac Mario Zebec je u zapisniku nakon utakmice otkrio i što je sve trener Dinama izgovorio.

“P**** vam m*******, j**** vam m**** na vašem suđenju. Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite”, grmio je Bjelica. E sada, tko zna je li Bjelica bio svjestan mogućih posljedica koje ovakvo ponašanje automatski povlači za sobom. Vjerojatno nije, jer da jest, tko zna bi li ih uopće izrekao. Bjelici sada prijet jedna od najgorih kazna u povijesti HNL-a i svakako najteža u njegovoj trenerskoj karijeri.

Pola godine ‘out’?

Ako će se disciplinski sudac Prve HNL, Alan Klakočer, držati propisa, Bjelica će dobiti minimalno mjesec dana kazne, odnosno u tom periodu neće moći voditi momčad. Dakle, neće ga biti na utakmici s Interom, Rijekom, Hajdukom, Istrom i Varaždinom. No, Pravilnik daje u potpunosti slobodu Disciplinskom sucu da mu odredi kaznu, a tamo stoji kako se za ovakvo ponašanje može dobiti i kazna od šest mjeseci zabrane.

U Pravilniku stoji da se naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca, može kazniti zabranom igranja od jednog do šest mjeseci, zabranom igranja od dvije do dvanaest utakmica, ili zabranom obavljanja funkcija od jednog do šest mjeseci. Kažemo, na Klakočeru je sada da odredi kako će kazniti Bjelicu, ali neupitno je da mu kazna slijedi. Spomenimo još kako je Bjelici ovo već drugo kolo da vrijeđa suce, samo što ga u pretprošlom kolu nisu čuli suci i nije ušlo u zapisnik, ali se u TV-prijenosu moglo čuti kako trener Dinama opet psuje arbitre.

Prvo je glavnom sucu Dariju Belu rekao “Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila”, a zatim je ušao u prepirku s četvrtim sucem Dujom Strukanom kojem je rekao: “Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate, zato mi ne možete objasniti! Je*em vam sunce da vam je*em”.

Sve je na disciplinskom

Valja reći kako je Klakočer u prosincu prošle godine kaznio trenera Gorice Sergeja Jakirovića s mjesec dana zabrane vođenja momčadi na službenim utakmicama, a ovaj je suca nazvao “smećem”, dakle uvrijedio je suca, ali niti približno kao Bjelica. Ranije je, 2016. godine, tadašnji disciplinski sudac Saša Pavličić-Bekić kaznio trenera Šibenika Mirka Labrovića zbog psovanja suca s mjesec dana zabrane vođenja. Iako se isprva možda čini da je pravilo kazniti trenera za psovanje suca s mjesec dana zabrane, naglašavamo da je na kraju sve na Alanu Klakočeru, može Bjelici dati mjesec dana, može i šest mjeseci.