BJELICA NIJE BEZ RAZLOGA POLUDIO NA IVANA BEBEKA: Sudački ekspert pojasnio kako je Dinamo oštećen u derbiju

Komentirao je Strahonja i penal koji je dosuđen za Hajduk nakon što je Caktaš pogodio lijevog beka Dinama Marina Leovca u ruku

U najvećem hrvatskom derbiju na Maksimiru prošlog petka Dinamo i Hajduk podijelili su bodove. Utakmica je završila 1:1, ali dojam je da je Dinamo u prvom dijelu mogao voditi i s nekoliko golova razlike.

Hajdukov stoper Ismajli je zabio autogol za vodstvo Modrih, a Mijo Caktaš zabio je iz penala pred kraj prvog dijela.

Sporna situacija na utakmci se dogodila u 77. miinuti kad je veznjak bijele momčadi Anthony Kalik na centru srušio Brunu Petkovića. Sudac Ivan Bebek sudio je prekršaj, ali nije dao drugi žuti karton Kaliku. Trener Dinama Nenad Bjelica poludio je na takvu odluku i sam zaslužio žuti karton.

PETKOVIĆ KONAČNO TALIJANIMA OTKRIO ZAŠTO TAMO NIJE MOGAO IGRATI KAO U DINAMU: Imao je i nekoliko riječi za Marija Pašalića

‘Mali previd’

Čitavu situaciju prokomentirao je sudački stručnjak HRT-a Mario Strahonja u emisiji Stadion.

“Ovdje mu se dogodio mali previd. U trenutku prekršaja imamo četiri nogometaša Dinama u izglednoj prilici. Ovdje je trebao dodijeliti drugi žuti, odnosno isključujući. Onda su krenuli događaji vezani uz to. To je bio ključni trenutak ovog propusta. Njegova procjena je bila dobra što je pokazao žuti karton Nenadu Bjelici zbog prigovora, ali do toga ne bi došlo da nije propustio isključiti Kalika”, rekao je.

Komentirao je Strahonja i penal koji je dosuđen za Hajduk nakon što je Caktaš pogodio lijevog beka Dinama Marina Leovca u ruku. Sudački ekspert je rekao da je Bebek u ovoj situaciji opravdao pokazao na bijelu točku.