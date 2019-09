BJELICA NAM JE OTKRIO TAJNU IZ SVLAČIONICE NA POLUVREMENU: Izašao je oko ponoći kao pobjednik i odgovorio na ključno pitanje

Glavni kreator veličanstvene pobjede plavih nad Atalantom na otvaranju natjecanja u grupi C Lige prvaka

Nakon što je velika većina igrača sinoć izašla iz svlačionice, onda se pred pripadnicima sedme sile u mix zoni pojavio – on! Nenad Bjelica, glavni kreator veličanstvene pobjede plavih nad Atalantom na otvaranju natjecanja u grupi C Lige prvaka, pojavio se pred novinarima. Bilo je već oko ponoći, ali njemu nije bilo teško odgovarati na novinarska pitanja…

‘Jako nam je drago što smo našim navijačima priredili ovakvu predstavu’

Nasmiješen i opušten. Kao da mu je s pleća palo veliko breme. I sam svjestan što su njegovi momci napravili pred punim tribinama, u jednoj fantastičnoj atmosferi. Strpljivo je odgovarao na sva pitanja, elaborirao viđeno, doživljeno na terenu…

“Kako se osjećam? Sretan sam, presretan… Predivna pobjeda, predivna atmosfera. Jako nam je drago što smo našim navijačima priredili ovakvu predstavu. Prekrasno je pobijediti jedan takav klub kao Atalanta s 4:0. Naravno da smo se nadali pobijedi, ja to uvijek ističem, bez obzira o kome se protivniku radilo. Ali, nitko se valjda nije nadao pobijedi od 4:0 protiv jedne moćne, talijanske momčadi, i u tom smo uspjeli. Tako treba nastaviti”, kazao je Nenad Bjelica okupljenim novinarima u mix zoni…

“Treba uživati u ovim trenucima, istina, ali isto tako treba se već lagano pripremati za ono što donosi subota”, istaknuo je Nenad Bjelica i prokomentirao ideju da protiv treće momčadi u Serie A prošle sezone zaigra s tri centralna braniča…

‘Niti jedna od tih momčadi nije imala takvu ofenzivnu moć poput moći koju ima Atalanta

“Ovo je naša 23 utakmica u Europi koju smo igrali protiv jedne momčadi koja ovako kao Atalanta. Rekao bih i da niti jedna od tih momčadi nije imala takvu ofenzivnu moć poput moći koju ima Atalanta. Malo smo se prilagodili njima. S druge strane, htjeli smo biti agresivni u sredini. Tu agresivnost smo s Ademijom i Olmom dobili. Moro koji je iza njih u praznim prostorima jako dobro čitao igru, te bio stvarno u svakom trenutku na pravom mjestu. U napadu smo htjeli biti opasni, s Oršićem i Petkovićem smo htjeli vršiti pritisak visok pritisak na njihovim stoperima. Vidjeli smo neke njihove nedostatke, znali smo da je dosta prostora između linija. S navedenim smo to htjeli iskoristiti. Naša neka procjena je bila da u tom sistemu možemo najbolje i na kraju je dobro ispalo. Dečki su ti koji na terenu trebaju to sve provesti u djelo, primjeniti… Međutim, njihova hrabrost je bila velika, i rizik je bio veliki. Nešto što je dobro, uspješno mijenjati, to nije baš pametno. U ponedjeljak smo odradili trening, dečki su vidjeli što hoćemo, kako hoćemo… Napravili smo i video analizu i super je sve ispalo”, objasnio je Nenad Bjelica i nastavio o svom riziku u ovom dvoboju, potezu s promjenom sustava:

‘Tko ne riskira, taj ne profitira’

“Tko ne riskira, taj ne profitira. Znate, ja kad pogledam neku ekipu, nekog protivnika, onda dobijem neki osjećaj u stomaku, što bi trebalo i kako bi trebalo. Od prvog sam trenutka dobio osjećaj da mi moramo igrati sa pet. Jedino ovo naprijed nisam baš bio siguran kako ćemo napraviti. Međutim, u konzultaciji s mojim pomoćnicima, asistentima koji su gledali, odlučili smo se na 3-5-2, 5-3-2, kako god hoćete. I dobro je ispalo. Ali, to je naš posao. Danas bi lupali po meni da je ispalo loše, ali to je tako. Na taj rizik morate biti spremni. Sve što radim, sve odluke koje donosim, donosim za boljitak Dinama. I kad pogriješim imao sam samo dobre namjere”.

Bjelica nam je naglasio kako u grupi ima jačih momčadi od Atalante i kako treba vidjeti mogu li se nositi i s ekipama poput Manchester Cityja…

“Na početku smo puta i vjerujem da možemo. Treba biti svjestan da je pred nama još dalek put, ali isto tako treba i malo uživati u pobjedi”.

Upitali smo Nenada Bjelicu što je kazao svojim igračima na poluvremenu u svlačionici?

“Dvije, tri sitnice. Stvarno je sve bilo u prvom poluvremenu, onako, perfektno. Malo smo dali, Nikoli smo rekli da se malo više fokusira na njihovu lijevu stranu, a na našu desnu, jer smo tamo imali Theophilea s kartonom, a Gomez je bio dosta neugodan. Iličića smo na drugoj strani dosta dobro blokirali jer je i Oršić dosta pomagao u fazi obrane. Na drugoj strani Bruno nije toliko pomagao, ali nismo to niti očekivali. Morali smo imati neku referencu u napadu kome možemo, kad uzmemo loptu, dodati. To sma jedino rekao. I jednostavno ići po četvrti gol, visoki presing i dalje na igrača, nastaviti dalje s visokim presingom. Čak smo u onoj jednoj situaciji išli malo grlom u jagode, pa su oni stvorili neku polušansu. Dečki su stvarno svim srcem i svom željom htjeli ostvariti na terenu ono što smo htjeli od njih”, zaključio je Nenad Bjelica.