BJELICA NAKON UTAKMICE RIGAO VATRU: Tijekom meča su ga zamalo isključili, a onda je još zagrmio – ‘Nitko ne razumije što oni rade’

U prvom od dva nedjeljna derbija 24. kola Prve HNL Osijek i Gorica su na stadionu Gradski vrt odigrali 1:1. Bio je to izravni okršaj za drugo mjesto jer se Gorica nalazi samo pet bodova iza Osijeka i pobjedom bi se bila primaknula na svega dva boda minusa.

DRAMATIČNA UTAKMICA OSIJEKA I GORICE: Bjeličina momčad izjednačila u sutonu utakmice, a onda su im poništili pogodak za preoket

Gosti su do sudačke nadoknade imali tri boda u svojim rukama, no Osijek je uspio izjednačiti, a potom i zabiti za 2:1, ali je pobjednički pogodak domaćina poništen zbog zaleđa Ercega. Bebek je gol priznao, ali nakon gledanja VAR-a ga je ipak poništio. Nenad Bjelica je nakon utakmice poludio na VAR.

Običan nonsens

“U zadnje vrijeme iz prve šanse primamo gol. To je i danas bio slučaj. Iz prve i jedine. U prvom poluvremenu nismo dobro igrali. U nastavku smo igrali bolje, zabili smo gol, a onda i gol poništen nakon VAR-a. Mislim da smo zaslužili pobjedu, ali ni ovo nije nezasluženo. Gorica je treća momčad Hrvatske, ne libe se igrati nogomet, nemaju pritisak, odlična su ekipa. Sve smo riskirali, sve smo pokušali kako bi poremetili zadnji red Gorice, ali nije prošlo”, kazao je Bjelica, a onda je udario po VAR-u:

”VAR nam je poništio gol. Nemam zamjerke za suđenje, ali VAR je običan cirkus. To mislim još iz vremena kad sam bio u Poljskoj. Ta povlačenja linija. To rade kako nekome odgovara. Te crte nitko živ ne razumije i nitko ne razumije što rade. Te se crte povlače onako kako nekome odgovara. Ti su ljudi fenomeni, vide nešto što nitko živ ne vidi. VAR je uveo prostor za manipulaciju nogometa. Sudac pogriješi, bože moj, ali ovo… VAR ispravlja samo očite greške suca. Ovo nije bila očita pogreška. To je običan nonsens.”

Bjelica je u 85. minuti utakmice dobio žuti karton jer nije prestajao s prigovorima sucu Bebeku koji mu je još prijeio i crvenim kartonom. Na kraju se Bjelica smirio.