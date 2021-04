BJELICA NAKON RUJEVICE IPAK PRONAŠAO RAZLOGE ZA ZADOVOLJSTVO: ‘To smo sve napravili pet kola prije kraja’

‘Siguran sam da će se ekipa do kraja bacati na glavu i pokušati pobjeđivati i dalje’, rekao je Bjelica

U prvom od dva nedjeljna derbija 31. kola Prve HNL Rijeka i Osijek su na Rujevici odigrali bez golova, nakon čega je Osijek sve dalje od titule.

“Mi moramo više žaliti za pobjedom jer su naše šanse bile bolje i imali smo ih više. Dečkima nemam što prigovoriti, odigrali su pravu, mušku utakmicu, do zadnje minute pokušavali pobijediti, ali nismo uspjeli. Uzeli smo bod na Rujevici, a to nije lako. I to protiv ekipe koja je u nizu od šest pobjeda. Mogu biti zadovoljan. Naravno, mogu nam faliti ta dva boda, ali idemo dalje, ima još puno za igrati i vjerujemo da ćemo na kraju biti najbolji”, rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

DRAMA NA RUJEVICI: Osijek osvojio samo bod i sve je dalje od titule, Rijeka zapucala penal

‘Ostvarili smo rekord bodova u klupskoj povijesti’

Prilika za Osijek je bilo mnogo i u prvom i u drugom poluvremenu, i to u više navrata.

“Bilo ih je dovoljno, ne možeš ti očekivati ovdje u Rijeci doći i stvoriti deset šansi. Mislim da smo jedno 5-6 odličnih situacija stvorili, nažalost, nismo zabili. Idemo dalje i pripremit ćemo se dobro za sve ono što dolazi.”

Do kraja prvenstva je ostalo pet utakmica i još se sve može promijeniti.

“Zacementirali smo drugo mjesto, ostvarili rekord bodova u klupskoj povijesti i to pet kola prije kraja. S time možemo biti zadovoljni, ali to nas ne ispunjava u potpunosti. Siguran sam da će se ekipa do kraja bacati na glavu i pokušati pobjeđivati i dalje”, zaključio je Bjelica.