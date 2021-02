Derbi Osijeka i Rijeke u Gradskom vrtu se igra u nedjelju u 15 sati

Derbi kola 1. HNL u nedjelju dvoboj je Rijeke i Osijeka. Slavonska momčad mora po bodove ako misli ostati u borbi za naslov prvaka s Dinamom.

Uoči utakmice na konferenciji za medije oglasio se trener Osijeka Nenad Bjelica.

“Bez obzira na porazu u Maksimiru, atmosfera u momčadi je odlična. Dečki su sjajno radili i trenirali, Mihael Žaper i Mario Jurčević ponovno konkuriraju za momčad. Nema Petra Bočkaja zbog kartona. Svi ostali su zdravi i spremni. Roberta Miškovića smo posudili Slobodi iz Tuzle do ljeta, to je mlad igrač kojem trebaju minute. Mi mu ih u ovom trenutku ne možemo dati. Imat će do ljeta 14-15 utakmica za igrati na višem nivou, nego što je to naša 2. HNL”, rekao je trener “bijelo-plavih” i osvrnuo se na igru nedjeljnih gostiju Gradskog vrta.

“Oni su defenzivno igrali u Europi vrlo uspješno, pobijedili su tako u Zagrebu. Morat ćemo biti jako oprezni, to je vrlo kvalitetna ekipa s kvalitetnim pojedincima. Vrlo su kompaktni. Imaju odličnog trenera, pokazuju dugoročnost planiranja i vjeru u stručni stožer.”

‘Svjesno smo ušli u rizik’

Bjelica je također progovorio i o Ivanu Santiniju koji još uvijek ne može nastupati za Osijek.

“Ušli smo svjesno u rizik sa Santinijem. Raskinuo je jednostrano ugovor u Kini. Mi smo poslali zahtjev za registraciju igrača i dobili smo negativan odgovor od njih. Sad je to spor, ali dobili smo odgovor. Nekad dobiti taj odgovor traje mjesec dana. Radimo privremeno da dobijemo dozvolu od FIFA-e. To rade odvjetnici i menadžeri koji su radili taj transfer. Moram ga pohvaliti, jako dobro izgleda u treningu, kad stekne pravo nastupa, bit će nam veliko pojačanje”, otkrio je Bjelica.

Derbi Osijeka i Rijeke u Gradskom vrtu se igra u nedjelju u 15 sati.